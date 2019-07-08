26.3 C
Istanbul
08.07.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ Stranger Things temalı Windows 1.11 çıktı

Stranger Things temalı Windows 1.11 çıktı

birgun.net birgun.net

Netflix’in Stranger Things temalı Windows 1.11 sürümü bugün Microsoft Store’da yayınlandı.

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things geçtiğimiz günlerde 3. sezonu ile karşımıza çıkmıştı. Netflix’in pazarlama tekniği ile büyük yankı uyandıran Stranger Things rüzgarına bugün de Microsoft cephesi katıldı. Microsoft, sürpriz bir şekilde Windows’un ilk sürümü olan Windows 1.0’ı Stranger Things teması ile yeniden elden geçirdi.

Microsoft Store’da ücretsiz olarak sunulan Windows 1.11 sürümü, Stranger Things havasını kullanıcılara sunuyor. Paint ve Terminal kullanımına da imkan veren bu yazılımda, bir de Stranger Things oyunu yer alıyor. 8 Bit grafikler ile nostalji sunan oyun, yaklaşık olarak 800 MB büyüklüğüne sahip.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,190AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Stranger Things temalı Windows 1.11 çıktı

birgun.net -
Netflix’in Stranger Things temalı Windows 1.11 sürümü bugün Microsoft Store’da yayınlandı.
Devamını Oku

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Merkez Bankası bağımsızlığı istikrar için şarttır

birgun.net -
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Merkez Bankası bağımsızlığı makro ekonomik istikrar için...
Devamını Oku

Pendik’te hamile kadının aracına saldıran baklavacı patronu, ifade vermeye geldi

birgun.net -
E-5 otoyolu Pendik mevkiinde, içinde Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer...
Devamını Oku

Yayıncılar Kooperatifi’nden çağrı: Yola çıktık

birgun.net -
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 14 yayıncı bir araya geldi. YAYKOOP, çalışmalara başladı. Yayıncılar...
Devamını Oku

Avrupa’da en çok AVM Türkiye’de açıldı

birgun.net -
Avrupa'daki alışveriş merkezi pazarı 2018'de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon...
Devamını Oku

Copa America’da samba: Şampiyon Brezilya

birgun.net -
Copa America'da, Peru'yu 3-1 mağlup eden Brezilya, 9. şampiyonluğunu elde etti. Brezilya'da...
Devamını Oku

Erdoğan, Adalet Bakanlığı’na 3 bakan yardımcısı atadı

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Şaban...
Devamını Oku

Çocuklar tatili hasta geçirmesin

birgun.net -
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Deniz Parlakgümüş, çocukların tatili sağlıklı bir şekilde...
Devamını Oku

Faşist Altın Şafak meclise giremedi

birgun.net -
Yunanistan'da dün gerçekleştirilen seçimlerde faşist parti Altın Şafak uzun süreden sonra ilk...
Devamını Oku

Güneş koruyucusu seçerken dikkat!

birgun.net -
Yaz mevsimi ve iklim krizinin sebebiyle güneşin olumsuz etkileri artık büyük sorun....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi