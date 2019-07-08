Stranger Things temalı Windows 1.11 çıktı

Netflix’in Stranger Things temalı Windows 1.11 sürümü bugün Microsoft Store’da yayınlandı.

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things geçtiğimiz günlerde 3. sezonu ile karşımıza çıkmıştı. Netflix’in pazarlama tekniği ile büyük yankı uyandıran Stranger Things rüzgarına bugün de Microsoft cephesi katıldı. Microsoft, sürpriz bir şekilde Windows’un ilk sürümü olan Windows 1.0’ı Stranger Things teması ile yeniden elden geçirdi.

Microsoft Store’da ücretsiz olarak sunulan Windows 1.11 sürümü, Stranger Things havasını kullanıcılara sunuyor. Paint ve Terminal kullanımına da imkan veren bu yazılımda, bir de Stranger Things oyunu yer alıyor. 8 Bit grafikler ile nostalji sunan oyun, yaklaşık olarak 800 MB büyüklüğüne sahip.