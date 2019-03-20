Stranger Things’in yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Netflix’in büyük ilgi gören dizisi Stranger Things’in 3. sezon fragmanı paylaşıldı.
Merakla beklenen “Stranger Things” sezonuna ait yeni video, Netflix’in sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Dizinin yeni sezonunda sırasıyla “Suzie, Duyuyor musun?”, “AVM Fareleri”, “Kayıp Cankurtaran Vakası”, “Sauna Testi”, “Kaynak”, “Doğum Günü”, “Isırık” ve “Starcourt Savaşı” adlı bölümler yer alacak.
Matt ve Ross Duffer kardeşlerin ekrana taşıdığı “Stranger Things” oyuncu kadrosunda Winona Ryder, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Cara Buono, Natalia Dyer, Jake Busey, Joe Keery, Charlie Heaton, Dacre Montgomery, Cary Elwes ve Francesca Reale gibi isimleri buluşturuyor.
Toplam 8 bölümden oluşacak yeni sezon 1985’te geçiyor olacak.