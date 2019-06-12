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12.06.2019
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Su borusuna sıkışan bebek kedi kurtarıldı

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Ağrı’da bir evin atık su borusuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaşayan bir aile, evlerinin atık su borusunun bulunduğu yerden gelen sesler üzerine boruya kedi yavrusunun sıkıştığını fark etti. 

Kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan aile bireyleri, durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Eve gelen itfaiye ekibi, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. 

Betonu kıran ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaynak:AA

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