22.03.2019
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“Su en temel yaşam hakkıdır”

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, Konak Kent Konseyi, EGEÇEP, İZÇEP ve İzmir Doğa Yaşam Girişimi temsilcileri 22 Mart Dünya Su Günü’ne ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, İzmir’in içme suyunun yüzde 40’ını sağlayan Tahtalı ile Gördes su havzalarındaki kirlenme baskısının artması ile kirlilik seviyesi yüksek olan Gediz, K. Menderes, B. Menderes Nehirleri ve Kuzey Ege havzalarının daha da korumasız hale geldiği kaydedildi.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay ve Konak Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper Yağlıdere tarafından okunan basın açıklamasında, İzmir kentinin gelecekteki su ihtiyacını karşılamak üzere planlanan Çamlı Baraj Havzasında halen işletilmekte olan Efemçukuru altın madeninin yarattığı ve yaratacağı çevresel risklere karşı kentin savunmasız bırakıldığı vurgulandı.

“SUYUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE HAYIR”

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“İzmir kentinin su varlığını korumak adına yıllardır sürdürülen mücadelede bilirkişi raporları ve mahkeme kararları ile maden işletmesinin yarattığı kirlilik onaylanmış ve ÇED olumlu belgeleri iptal edilmişken, sağlıklı suya erişim hakkı ve çevre sağlığının korunması temel görevi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından raporlar ‘bilirkişilerin İzmir’li olması’ gerekçesiyle reddedilmiş, mahkeme raporları yok sayılmış ve işletmeye yeniden ÇED Olumlu Belgesi verilmiştir. Bu hukuk tanımazlığa karşı bugüne dek tüm sivil toplum örgütleri ve duyarlı yurttaşlarla birlikte sürdürülen İzmir’in ve İzmirli’nin mücadelesi bugünden sonra da kararlılıkla devam edecektir.”

Suyun en temel yaşam hakkı olduğunun kaydedildiği açıklamada, suyun özelleştirilmesi, metalaştırılması, ticarileşmesine de hayır denildiği ifade edildi.

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