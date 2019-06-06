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06.06.2019
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Su kanalında sıkışan yavru köpek kurtarıldı

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Sinop’un Erfelek ilçesinde su kanalında sıkışan yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçenin Pazar Mahallesi’nde ailesiyle yaya olarak bayram ziyaretinden dönen Güryay Güzel, havlama sesi üzerine çevrede araştırma yaptı.

Güzel, bir yavru köpeğin su kanalında sıkıştığını fark etti. Bölgedeki bir evden aldığı kazma ile kanalın çevresini genişleten Güryay Güzel, çevre sakinlerinin de yardımıyla, yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Yavru köpeğin kurtarılması çevrede bekleyenlerce sevinçle karşılandı. Cep telefonuyla kaydedilen kurtarma anına ilişkin görüntüler ise sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak:DHA

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