Anıl Ataş

ÇED olumlu kararına karşı açılan dava henüz sonuçlanmadan Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından verilen “Gayrisıhhî Müessese”izniyle sahada fiilen çalışmalarına başlayan Alamos Gold’un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, bölgede 195 binden fazla ağacı katletti.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği temsilcilerinin ağaç katliamının yapıldığı, madencilik faaliyetinin yürütüldüğü alanda yapılan incelemenin ardından gerçekleştirilen basın açıklamasıyla firmanın yaşam alanlarına dönük bu saldırısına karşı alanı terk etmesi için üç gün süre vermişti. Süre sonunda firmanın alandan çekilmemesi üzerine Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından ‘su ve vicdan nöbeti’ kararı alındı. Kirazlı-Balaban’da 26 Temmuz itibariyle nöbete başlandı.

Süreçle ilgili BirGün’e konuşan Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay “Çanakkale halkına belediye temiz su götürmekte mükelleftir. Çanakkale Belediyesi de buradan yola çıkarak kendi halkının zehirlenmesine, suyunun kirletilmesine izin vermeyecek. Nöbetimiz kitleselleşerek devam edecek. Bu firma bu alandan çekip gidene kadar, Kaz Dağları’ndaki madencilik faaliyetinin işgali son bulana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

İlginizi çekebilir: Termik santralı ayrı bela madeni ayrı!

Birilerini cebi için doğayı satmayacağız

Çanakkale kent konseyi Çevre Meclisi’nden Pınar Bilir de, bölgenin kendine ait bir ekosistemi olduğunu vurgulayarak, “Burayı korumak için herhangi bir evraka veya belgeye gerek yok. Burası doğal yaşamında zengin bir coğrafya, böyle bir coğrafyada böyle bir yatırım olamaz. Bu kabul edilebilir değil. Biz de hem burayı hem de hayatımızı korumak için nöbete başladık” ifadelerini kullandı. Başlanılan nöbetin eylemlerinin artık son noktası olduğunu belirten Bilir, “Maden çalışmaları son bulana kadar 7/24 burada olacağız, her gün de inşaat alanının önünde açıklamalarımızı yapacağız. Biz burada yaşam mücadelesi veriyoruz, hayatlarımızı iki üç kişinin cebi dolsun diye satacak değiliz” dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de açıklamalarıyla nöbete destek verdi. BirGün’e konuşan Erkek, “Homeros’un bin pınarlı İda dediği, dünyanın en nadir coğrafyalarından biridir Kazdağları. Sadece canlıların değil, geleceğimizin ev sahibidir. Miras kalan değil, geleceğimizden ödünç aldığımız bu topraklar yok edilmek isteniyor. 200 bin civarı ağacı nasıl yok edebilir bir şirket? Bu gücü, yetkiyi nereden, kimden alabilir? Başka anlamı yok, bu bir katliamdır. Kazdağları ve yok edilecek tek su kaynağımız Atikhisar Barajı havzasındaki siyanürlü maden faaliyetine dur diyeceğiz. Kazdağlarına sahip çıkacağız! Suyumuza sahip çıkmak en doğal hakkımız. Doğamıza, toprağımıza, gıdamıza ve geleceğimize sıkı sıkıya sarılacağız. Çünkü onlar çocuklarımızın” ifadelerini kaydetti.