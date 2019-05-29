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29.05.2019
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Suat ve Polat dereleri için umut ışığı yandı

Halkın ‘HES bölgesi erozyon alanıdır’ itirazını kabul etmeyen mahkeme, toprak kayması nedeniyle revize edilen aynı projeye ‘ÇED gerekli değildir’ dedi. Revize projeye de dava açan halk sonunda kazandı.

Demet Sargın Demet Sargın

Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Suat ve Polat dereleri üzerine yapımı planlanan ‘Ardanuç-5 Hidroelektrik Santral projesine” karşı kazanım sağlandı. ÇED gerekli değildir kararı iptal edilen proje derelerdeki suyu tüketmenin yanında heyelan bölgesine yapılmak istendiği için toprak kayması tehlikesini de beraberinde getiriyordu.

Yıllarca süren uzun ve dolambaçlı hukuk mücadelesinde nihayet olumlu bir sonuca ulaşan köylüler sevinç yaşadı. Köy halkının avukatı Halis Yıldırım bilirkişi keşiflerinde özellikle köylü kadınların bölgeden ayrılmadığını belirterek “Derelerimizi kurutacak olan projeyle yıllardır mücadele ediyoruz. Tek derdimiz derelerimizdeki suyun yok olmamasıydı. Bıkmadan üstüne gittik ve kazandık. Haklılığımızı göstermek uzun zamanımızı aldı. Sonuç geç de gelse mutluyuz” dedi.

Halkın hukuksal süreci başlattığında projeye dair açtıkları ilk dava reddedildi. İtirazların öncelikle proje alanının erozyon bölgesi olması üzerinden yapıldığını söyleyen köy halkı Avukatı Halis Yıldırım, “Proje alanında kaymalar oldu ve haklılığımız anlaşıldı. Kaymalar olduktan sonra projede revizyona gittiler. Regülatörlerden biri diğer derenin üzerine geçirildi. Ama projeye değişmiş olmasına rağmen bu kez ÇED gerekli değildir kararı verildi. Yaşananlar ÇED dosyalarının bir kez daha ne kadar gayri ciddi ne kadar hukuka aykırı hazırlandığının kanıtıdır” dedi.

Halk bu sefer de revizyon projesine karşı mücadele etmeye başladı. Bu davada da önce bilimsel verilerle ve doğru tespitlerle bir bilirkişi raporu hazırlandı. Bu rapor, bölgede HES yapımına olanak tanımıyor ve talanı maddeler halinde sunuyordu. Ancak şirketin itirazı üzerine mahkeme yeni bir heyetle bilirkişi incelemesi talep etti. Bu incelemede de ilk raporun tam aksine “HES’in bölgeye zarar vermeyeceğine’ dair rapor yazıldı.

İki rapor üzerinden savunmalarla birlikte değerlendirme yapan Rize İdare Mahkeme’si Ardanuç halkının iptal davası gerekçelerini haklı bularak “ÇED gerekli değil” kararının iptaline karar verdi. Ardanuç halkı uzun bir süre sonra davasını kazandı.

Köy halkından Elyesse Uygun da “Davalı taraf temyiz için Danıştay’a başvuracaktır diye tahmin ediyoruz ama biz suyumuzu sonuna kadar korumakta kararlıyız” dedi.

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