Şubat ayında 178 bin kişi İŞKUR’a kayıt yaptırdı: İşsizlikte Cumhuriyet rekoru

2018 krizinin 2019’da da devam edeceğine ilişkin öncü göstergeler resmi makamlarca duyurulmaya başladı. Dün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kayıtlı işsiz verilerini yayımladı. Buna göre ocak ayında 3 milyon 775 bin kayıtlı işsiz bulunan Türkiye’de şubat ayı içinde tam 178 bin kişi İŞKUR’a kayıt yaptırarak iş aradığını beyan etti. Böylece İŞKUR sisteminde kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 953 bine çıkmış oldu.



Her dakika İŞKUR’a 17 kişi kayıt yaptırıyor



Şubat ayı içinde 178 bin kişi İŞKUR’a işsiz olduğuna ilişkin kayıt yaptırırken, İŞKUR’un çalıştığı saatlerde günde 8 bin kişi saatte bin 11 kişi, dakikada ise 17 kişi iş aradığını İŞKUR’a beyan etti. İşsizlik çemberi genişleyen Türkiye’de bu genişlemenin ne kadar daha devam edeceği ise merak konusu.



Artan gıda fiyatları karşısında bütçesi karın doyurmaya yetmeyen aileler çareyi iş aramakta buluyor. Daha önce çalışmak zorunda kalmayan veya eve hapsedilen ev kadınları da sahaya indi. İŞKUR verilerine göre iş arayan kadın sayısı erkeklerden daha hızlı artıyor.



1 yılda 1,5 milyon insan kayıt yaptırdı



Geçen şubat ayında İŞKUR’da kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 418 bin kişi iken 1 yıl boyunca 1,5 milyondan fazla yurttaş İŞKUR’a giderek işsizlik kaydı yaptırdı. Böylece kayıtlı işsiz sayısı 1 yıl içinde tam yüzde 63 artmış oldu. Ancak erkeklerdeki artış yüzde 60 iken kadınlardaki artış ise yüzde 67.

İşsizlikte cumhuriyet rekoru

TÜİK’in işsizlik oranı verileri gecikmeli yayımlansa da işsizlikteki artışı İŞKUR’un daha güncel olan verilerinden takip etmek mümkün. TÜİK son olarak kasım ayı işsizlik oranını açıklamış, buna göre kayıtlı ve kayıtsız toplam 3,9 milyon işsiz bulunduğunu tespit etmişti. Ancak İŞKUR’un şubat ayındaki sadece kayıtlı işsizlerden oluşan verisi şimdiden TÜİK’in verisini yakaladı.



İŞKUR Kasım: 3 milyon 296 bin kişi (sadece kayıtlı işsiz)

TÜİK Kasım : 3 milyon 981 bin kişi (kayıtlı ve kayıtsız toplam işsiz)

İŞKUR Şubat: 3 milyon 953 bin kişi (sadece kayıtlı işsiz)

TÜİK Şubat: Mayıs ayında açıklanacak

TÜİK şubat ayı işsizlik oranı verisini Mayıs ayında açıklayacak, ancak sadece kayıtlı işsiz sayısında kasım ayından bu yana artan 657 bin kişi işsizlik oranını 1980’den sonraki en yüksek orana çıkaracak.

“Bu boyutta işsizlik daha önce gördüğümüz veriler değil”

Kayıtlı işsiz sayısı kasım ayının TÜİK verisini yakaladığını vurgulayan BirGün yazarı Aziz Çelik, kayıtlı işsizlik verileri hakkında şunları söyledi:

“İŞKUR 3 ay kadar önden gidiyor, bu haliyle işsizlik oranı konusunda İŞKUR’un verileri öncü gösterge niteliğindedir, yarın (bugün) açıklanacak Aralık ayı işsizliği 4 milyonu rahatlıkla geçecektir, ayrıca şubat ayı işsizliği ise 4,5 milyona dayanacaktır. Bu haliyle yüzde 14’e kadar yükselecek bir işsizlikle karşı karşıyayız. Üstelik işsizlik oranı hesaplanırken TÜİK birkaç sefer yöntem değişikliğine gitmesine rağmen bu orana ulaşıyoruz. En kritik yöntem değişikliği ise 2014’te oldu. Buna rağmen yıl bazında işsizlik oranında cumhuriyet rekoru bu sene kırılabilir. Zaten 1980 öncesi işsizlik oranları daha düşük, bu boyutta işsizlik daha önce gördüğümüz veriler değil.”

Yıllara göre işsizlik oranları