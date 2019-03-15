16.03.2019
Anasayfa EKONOMİ

Şubat ayında 178 bin kişi İŞKUR’a kayıt yaptırdı: İşsizlikte Cumhuriyet rekoru

Derinleşen ekonomik kriz ev kadınları gibi daha önce çalışmayanları da iş aramaya sevk etti. İŞKUR’a “kayıtlı” işsiz sayısında rekor kırıldı. Şubat ayında 178 bin kişi daha işkur’a kayıt yaptırdı. Aynı ayda bir dakikada 17 işsiz kayıt altına alındı. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı toplamda 3 milyon 953 bine çıktı

Ozan Gündoğdu Ozan Gündoğdu

2018 krizinin 2019’da da devam edeceğine ilişkin öncü göstergeler resmi makamlarca duyurulmaya başladı. Dün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kayıtlı işsiz verilerini yayımladı. Buna göre ocak ayında 3 milyon 775 bin kayıtlı işsiz bulunan Türkiye’de şubat ayı içinde tam 178 bin kişi İŞKUR’a kayıt yaptırarak iş aradığını beyan etti. Böylece İŞKUR sisteminde kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 953 bine çıkmış oldu.

Her dakika İŞKUR’a 17 kişi kayıt yaptırıyor

Şubat ayı içinde 178 bin kişi İŞKUR’a işsiz olduğuna ilişkin kayıt yaptırırken, İŞKUR’un çalıştığı saatlerde günde 8 bin kişi saatte bin 11 kişi, dakikada ise 17 kişi iş aradığını İŞKUR’a beyan etti. İşsizlik çemberi genişleyen Türkiye’de bu genişlemenin ne kadar daha devam edeceği ise merak konusu.

Artan gıda fiyatları karşısında bütçesi karın doyurmaya yetmeyen aileler çareyi iş aramakta buluyor. Daha önce çalışmak zorunda kalmayan veya eve hapsedilen ev kadınları da sahaya indi. İŞKUR verilerine göre iş arayan kadın sayısı erkeklerden daha hızlı artıyor.

1 yılda 1,5 milyon insan kayıt yaptırdı

Geçen şubat ayında İŞKUR’da kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 418 bin kişi iken 1 yıl boyunca 1,5 milyondan fazla yurttaş İŞKUR’a giderek işsizlik kaydı yaptırdı. Böylece kayıtlı işsiz sayısı 1 yıl içinde tam yüzde 63 artmış oldu. Ancak erkeklerdeki artış yüzde 60 iken kadınlardaki artış ise yüzde 67.

İşsizlikte cumhuriyet rekoru

TÜİK’in işsizlik oranı verileri gecikmeli yayımlansa da işsizlikteki artışı İŞKUR’un daha güncel olan verilerinden takip etmek mümkün. TÜİK son olarak kasım ayı işsizlik oranını açıklamış, buna göre kayıtlı ve kayıtsız toplam 3,9 milyon işsiz bulunduğunu tespit etmişti. Ancak İŞKUR’un şubat ayındaki sadece kayıtlı işsizlerden oluşan verisi şimdiden TÜİK’in verisini yakaladı.

  • İŞKUR Kasım: 3 milyon 296 bin kişi (sadece kayıtlı işsiz)
  • TÜİK Kasım : 3 milyon 981 bin kişi (kayıtlı ve kayıtsız toplam işsiz)
  • İŞKUR Şubat: 3 milyon 953 bin kişi (sadece kayıtlı işsiz)
  • TÜİK Şubat: Mayıs ayında açıklanacak

TÜİK şubat ayı işsizlik oranı verisini Mayıs ayında açıklayacak, ancak sadece kayıtlı işsiz sayısında kasım ayından bu yana artan 657 bin kişi işsizlik oranını 1980’den sonraki en yüksek orana çıkaracak.

“Bu boyutta işsizlik daha önce gördüğümüz veriler değil”

Kayıtlı işsiz sayısı kasım ayının TÜİK verisini yakaladığını vurgulayan BirGün yazarı Aziz Çelik, kayıtlı işsizlik verileri hakkında şunları söyledi:

“İŞKUR 3 ay kadar önden gidiyor, bu haliyle işsizlik oranı konusunda İŞKUR’un verileri öncü gösterge niteliğindedir, yarın (bugün) açıklanacak Aralık ayı işsizliği 4 milyonu rahatlıkla geçecektir, ayrıca şubat ayı işsizliği ise 4,5 milyona dayanacaktır. Bu haliyle yüzde 14’e kadar yükselecek bir işsizlikle karşı karşıyayız. Üstelik işsizlik oranı hesaplanırken TÜİK birkaç sefer yöntem değişikliğine gitmesine rağmen bu orana ulaşıyoruz. En kritik yöntem değişikliği ise 2014’te oldu. Buna rağmen yıl bazında işsizlik oranında cumhuriyet rekoru bu sene kırılabilir. Zaten 1980 öncesi işsizlik oranları daha düşük, bu boyutta işsizlik daha önce gördüğümüz veriler değil.”

Yıllara göre işsizlik oranları

  • 1980 8,6
  • 1981 7,6
  • 1982 7,5
  • 1983 8,2
  • 1984 8,1
  • 1985 7,6
  • 1986 8,4
  • 1987 8,8
  • 1988 8,4
  • 1989 9,1
  • 1990 8
  • 1991 8,2
  • 1992 8,5
  • 1993 8,9
  • 1994 8,5
  • 1995 7,6
  • 1996 6,6
  • 1997 6,8
  • 1998 6,9
  • 1999 7,7
  • 2000 6,5
  • 2001 8,4
  • 2002 10,3
  • 2003 10,5
  • 2004 10,8
  • 2005 10,6
  • 2006 10,2
  • 2007 10,3
  • 2008 11,3
  • 2009 14
  • 2010 11,9
  • 2011 9,8
  • 2012 9,2
  • 2013 9,7
  • 2014 10,1
  • 2015 10,3
  • 2016 11,8
  • 2017 10,1
  • 2018 12,3
  • 2019 –
Önceki haberGüvenlik sorunu
Sonraki haberYeni Zelanda’da camiye silahlı saldırı: En az 49 ölü!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KÜLTÜR SANAT

Grup 163: “Ankara müzik piyasasında dostluk hakim”

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde onuncu haftaya gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır Ankara müzik sahnesinin değerli ve...
Devamını Oku
ÖZEL

İstanbul’da 200 bin kişilik seçim güvenliği ordusu

Uğur Koç -
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. İktidar partileri veya diğer...
Devamını Oku
EKONOMİ

Geliri azalan Türkiye’nin borcu artıyor

birgun.net -
Kısa vadeli dış borç stoku, Ocak sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre...
Devamını Oku
EKONOMİ

İşsizliğe ilişkin bilmemiz gerekenler

birgun.net -
>>Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ne demektir? Üniversite yurtları, yetiştirme yurtları (yetimhane),...
Devamını Oku
EKONOMİ

2019’un gündemi işsizlik olacak

birgun.net -
Türkiye’de aralık ayı itibariyle; 15 yaş üzerinde 60 milyon 948 bin kişi...
Devamını Oku
EKONOMİ

Seçimler gelince yardımlar patladı

Nurcan Gökdemir -
Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri bütçe harcamalarına damgasını vuruyor. Sosyal yardımlar geçen...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,644BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,155TakipçiTakip Et
8,333AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

KÜLTÜR SANAT

Grup 163: “Ankara müzik piyasasında dostluk hakim”

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde onuncu haftaya gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır Ankara müzik sahnesinin değerli ve...
Devamını Oku
ÖZEL

İstanbul’da 200 bin kişilik seçim güvenliği ordusu

Uğur Koç -
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. İktidar partileri veya diğer...
Devamını Oku
EKONOMİ

Seçimler gelince yardımlar patladı

Nurcan Gökdemir -
Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri bütçe harcamalarına damgasını vuruyor. Sosyal yardımlar geçen...
Devamını Oku
EĞİTİM

Akademide şirketleşme

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Satışı bir süredir gündemde olan ve Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında...
Devamını Oku
DÜNYA

Aşırı sağcı şiddet küreselleşiyor

RIFAT KIRCI -
Yeni Zelenda’daki katliamı Strasburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Samim Akgönül ve Regent’s Üniversitesi’nden...
Devamını Oku

SON HABERLER

Galip ama huzursuz

SPOR birgun.net -
EREN TUTEL Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, evinde...
Devamını Oku

Beşiktaş, Göztepe’yi tek golle geçti

SPOR birgun.net -
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi tek golle mağlup...
Devamını Oku

Mersin’de dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu

GÜNCEL birgun.net -
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşen iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı.
Devamını Oku

Zidane’lı Madrid, Celta Vigo’yu rahat geçti: 2-0

SPOR birgun.net -
La Liga'da 28. hafta maçında Real Madrid, evinde Celta Vigo'yu konuk etti....
Devamını Oku

“İç Güneş” sergisi sanatseverlerle buluştu

KÜLTÜR SANAT birgun.net -
Ressam Ahmet Özel'in hazırladığı "İç Güneş" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Devamını Oku

Beşiktaş’ta yangın

GÜNCEL birgun.net -
Beşiktaş'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi