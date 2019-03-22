22.03.2019
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Şubat ayında kurulan şirket sayısı yüzde 19 azaldı

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Türkiye genelinde Şubat ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 67.57, aynı dönemde kurulan şirket sayısı yüzde 19.14 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Şubat’ta bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 67.57, kapanan kooperatif sayısında yüzde 75.76 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında da yüzde 25.71 düşüş, aynı dönemde kurulan şirket sayısında yüzde 19.14, kurulan kooperatif sayısında yüzde 12.36 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 41.62 düşüş görüldü.

Kurulan şirket sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.64 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 42.79 azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 6.85 yükseldi.

Kapanan kooperatif sayısı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 34.43 azaldı. Yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 9.89 ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 23.22 düşüş, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 9.35 artış görüldü.

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TOBB verilerine göre, Şubat ayında kurulan toplam 6,772 şirket ve kooperatifin yüzde 85.65’ini limited şirket, yüzde 13.19’unu anonim şirket ve yüzde 1.15’ini de kooperatifler oluştururken, şirket ve kooperatiflerin yüzde 43.95’i İstanbul’da, yüzde 10.35’i Ankara’da ve yüzde 5.73’ü İzmir’de kuruldu.

Bu dönemde kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 5.63 azaldı. Şubat ayında toplam 15,139 şirket ve kooperatif kurulurken, bu dönemde kurulan toplam 13,075 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 68.54’ünü, 1,894 anonim şirket de yüzde 31.46’sını oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 5.63 düştü.

Şubat ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin 2,388’i ticaret, 983’ü imalat ve 574’ü inşaat sektöründe olurken, 722 gerçek kişi ticari işletmesi de ticaret sektöründe kuruldu. Bu dönemde kapanan şirket ve kooperatiflerin ise 204’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 109’u inşaat ve 84’ü imalat sektöründe oldu. Aynı dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 986’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  433’ü inşaat ve 207’si imalat sektöründe görüldü.

Şubat ayında kurulan 78 kooperatifin 34’ü Konut Yapı Kooperatifi olurken, 14’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve dokuzu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak kuruldu.

TOBB’a göre ayrıca Şubat ayında 1,035 yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, bu şirketlerin 556’sı Türkiye, 96’sı İran ve 71’i Suriye ortaklı oldu.

Kurulan 1,035 yabancı ortak sermayeli şirketin 106’sı anonim ve 929’u limited şirket oldu. Kurulan şirketlerin 290’ı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 159’u gayrimenkul acenteleri ve 114’ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe oldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 87.79’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. (Tablo – Grafik)

KaynakDHA

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