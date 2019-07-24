Sudan: Darbe girişimi bastırıldı

Sudan ordusu, Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdülmuttalib Ahmed’in başında bulunduğu bir darbe girişimi yaşandığını, ancak girişimin bastırıldığını duyurdu.

Sudan devlet ajansı SUNA tarafından yapılan habere göre darbe girişimine katılan üst düzey isimler yakalandı.

Yapılan açıklamada Sudan Genelkurmay Başkanı ve yakalanan isimlerin “halkın devrimini ortadan kaldırmaya ve eski Ulusal Kongre rejimini yeniden iktidara getirmeye çalıştıkları” açıklandı.

Açıklamada darbecilerin “sivil devletin kurulmasına gidecek siyasi çözümü bozmaya çalıştıkları” da söylendi. Ordu konseyi ve sivil gruplardan bazıları üç yıllık bir geçiş süreci için anlaşmak üzere. Darbe girişimini gerçekleştirenlerin sivil geçiş sürecine karşı oldukları aktarılıyor.