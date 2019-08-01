26.4 C
Istanbul
01.08.2019
Anasayfa DÜNYA Sudan Komünist Partisi, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakerelerden çekildiğini duyurdu

Sudan Komünist Partisi, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakerelerden çekildiğini duyurdu

birgun.net birgun.net

Sudan komünist Partisi sekreteri Muhammed El-Hatib, Çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında Sudan Komünist Partisinin Askeri Geçiş Konseyi ile müzakerelerden çekildiğini duyurdu.

Devrik lider Ömer El-Beşir’in yolsuzluk dosyasına dair mahkemesinin ertelenmişti. El-Hatib bununla ilgili olarak adaletin ertelenemeyeceğini ve buna dair tüm girişimleri reddettiklerini söyledi. 

Marbuta Haber’in katardığına göre tüm değişikliklere rağmen anayasa taslağının ve siyasi ittifakın Askeri Geçiş Konseyi yanlısı olduğunu belirten El-Hatib şöyle devam etti: “Biz Parti olarak müzakerelere veya iktidarın bölüşülmesi sürecine katılmayacağız ve karar alımlarında etkili olması adına kitlelerle birlikte mücadelemize devam edeceğiz.”

Öte yandan Sudan Komünist Partisi 29 temmuzda yaptığı açıklamada öğrencilere yönelik katliamı kınadı ve katliamın sorumluları olarak eski rejimin kalıntıları olan askeri yapıları işaret etti.

Sudan’ın batısında yer alan Abyad kentinde öğrenciler elektrik ve ekmek krizlerini protesto etmek için sokaklara çıkmış ve üzerlerine ateş açılmıştı. En az  8 öğrencinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,717AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Halk TV’den ayrılanların yeni adresi belli oldu

birgun.net -
Oya Lale Özan Arslan Halk TV’nin ekran yüzlerindendi. Onun da arkadaşlarıyla birlikte 1...
Devamını Oku

İstanbul Havalimanı’nda taksi yolu çöktü

birgun.net -
Atatürk Havalimanı’nın yolcu taşımacılığına kapatılmasından sonra 5-6 Nisan tarihlerinden itibaren operasyona başlanan...
Devamını Oku

İyi Parti’den Bahçeli’nin ‘MHP’ye geri dönün’ talebine cevap

birgun.net -
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İyi Parti kongresini kast ederek yaptığı “Dava arkadaşlarım...
Devamını Oku

Şirince’de mermer ocağına geçit yok!

BİRGÜN İZMİR -
Belevi Şirince arası Jeotermal Enerji ve Mermer Ocakları yapılmaması için Efes Selçuklular...
Devamını Oku

Bahçeli: Fiziken İYİ Parti’de bulunan arkadaşlarımın MHP’ye dönüşü beklentimdir

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4....
Devamını Oku

Musluk suyunu ‘zemzem’ diye satanlar yakalandı

birgun.net -
Adana'da musluk suyunu 'zemzem suyu' diyerek şişeleyip sattığı iddia edilen 1 kişi...
Devamını Oku

Aydın’da JES’lere karşı büyük protesto

birgun.net -
Aydın’da JES’leri protesto etmek için kitlesel basın açıklaması düzenleniyor.
Devamını Oku

Ünlü anketçiye saldırı: Bıçaklayıp öldüreceklerini düşündüm

birgun.net -
SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı saldırıya uğradığı öğrenildi. Bayrakçı, Salı günü...
Devamını Oku

Memurlara zam teklifinin tarihi kesinleşti

birgun.net -
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki ilk görüşme bitti.
Devamını Oku

Konya’da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

birgun.net -
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, bir kişi tarafından...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi