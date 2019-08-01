Sudan Komünist Partisi, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakerelerden çekildiğini duyurdu

Sudan komünist Partisi sekreteri Muhammed El-Hatib, Çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında Sudan Komünist Partisinin Askeri Geçiş Konseyi ile müzakerelerden çekildiğini duyurdu.

Devrik lider Ömer El-Beşir’in yolsuzluk dosyasına dair mahkemesinin ertelenmişti. El-Hatib bununla ilgili olarak adaletin ertelenemeyeceğini ve buna dair tüm girişimleri reddettiklerini söyledi.

Marbuta Haber’in katardığına göre tüm değişikliklere rağmen anayasa taslağının ve siyasi ittifakın Askeri Geçiş Konseyi yanlısı olduğunu belirten El-Hatib şöyle devam etti: “Biz Parti olarak müzakerelere veya iktidarın bölüşülmesi sürecine katılmayacağız ve karar alımlarında etkili olması adına kitlelerle birlikte mücadelemize devam edeceğiz.”

Öte yandan Sudan Komünist Partisi 29 temmuzda yaptığı açıklamada öğrencilere yönelik katliamı kınadı ve katliamın sorumluları olarak eski rejimin kalıntıları olan askeri yapıları işaret etti.

Sudan’ın batısında yer alan Abyad kentinde öğrenciler elektrik ve ekmek krizlerini protesto etmek için sokaklara çıkmış ve üzerlerine ateş açılmıştı. En az 8 öğrencinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.