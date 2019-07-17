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17.07.2019
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Sudan’da anlaşmaya varıldı: 39 aylık geçiş süreci başlayacak

birgun.net birgun.net

Sudan’da iktidarı ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında yapılan görüşmeler anlaşmaya vardı. Taraflar 39 aylık geçiş sürecini başlatacak ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgeyi imzaladı.

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat’ın himayesinde gerçekleştirilen toplantıya Askeri Geçiş Konseyi’nden Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dakalu, Sözcü Şemseddin Kebbaşi İbrahim ile Genel Sekreter Defullah Hamid, muhalif liderlerden de Ömer ed-Digair, Babekir Faysal, İbrahim el Emin ve Ahmet er-Rabi katıldı.

İbrahim el Emin, imzalanan ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgenin geçiş dönemindeki yönetim yapısıyla ilgili maddeleri içerdiğini söyledi ancak detay belirtmedi. Emin, nihai anlaşma hükmündeki anayasal belgenin ise cuma günü imzalanacağını kaydetti.

Sudan’da 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde iktidar karşıtlığına dönüşmesi üzerine 30 yıllık Ömer el Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan’da müzakerelerde uzlaşma: Genel seçime gidiliyor

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