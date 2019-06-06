Sudan’da gerici monarşiler devrede

Dış Haberler Servisi

Sudan’da sivil iktidar talebiyle askeri merkezler önünde demokrasi nöbeti tutan halka saldıran askeri cunta, 100 kişiyi öldürdü. Sudan Doktorları Merkezi Komitesi son ölü sayısının 100’e ulaştığını söyledi. Demokrasi yanlılarına yönelik saldırıdan ordunun yanısıra Acil Destek Güçleri adlı milisler sorumlu tutuldu.

Daha önce ‘Cancavid’ diye bilinen bu milisler, Darfur ve Batı Sudan’daki katliamlarda da rol üstlenmişlerdi. Askeri yönetim ise muhalefetle yapılan tüm anlaşmaları tanımadığını açıklamasından bir gün sonra demokratik geçiş süreci için yeniden müzakerelere başlama önerisinde bulundu.

Hartum merkezindeki protestolara yönelik ani ve vahşi saldırının, Sudan’ın askeri cuntası ile Arap ülkeleri arasında yapılan zirvelerin peşi sıra gelmesi ise dikkat çekiyor. Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri liderlerinden Muhammed Ziyaeddin, Suudi Arabistan, Mısır ve BAE’nin Sudan ordusuna olan desteğinin zamanlamasının manidar olduğunu söyleyerek “Sudanlıların özgürlük, egemenlik ve demokrasi isteklerine karşı komplo kurdular” dedi.

Gericilerden maddi ve siyasi destek

Konu ile ilgili Peoples Dispatch sitesinde Sudan uzmanı Pavan Kulkarni imzasıyla yer alan yazıda ise protestolara yönelik saldırıların planlı olduğu ve Sudan’ın paramiliter kuvveti Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından tertiplendiği ifade edilerek şu satırlara yer veriliyor: “Bu şiddet artışı, askeri konseyin gerçek yüzünü ve karşı devrim manevrasını ortaya koyuyor. Emperyalist rejimlerden ve Suudi Arabistan, Emirlik ve Mısır’ın gerici rejimlerinden siyasi ve finansal destek aldıktan sonra, şimdi devrimi ortadan kaldırmak ve ülkeyi gerici şiddete sokmak için bir sonraki adıma geçiyorlar”

BMGK’den acil toplandı

İngiltere ve Almanya’nın çağrısı üzerine BMGK’de Sudan’daki gelişmeler kapalı oturumda görüşüldü. Oturumun ardından gazetecilerin karşısına çıkan Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Polonya, İsveç ve İtalya’nın BM daimi temsilcileri ortak açıklama yaptı. BM Genel Sekreterinin Sudan Özel Temsilcisi Nicolas Haysom’ın, bölgedeki son gelişmeler hakkında BMGK’yi bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, “Sudan güvenlik güçlerinin, birçok ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan, sivillere yönelik saldırılarını kınıyoruz. Ayrıca yaralı kişilere sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasının engellendiği yönündeki haberlerden de derin endişe duyuyoruz” ifadesi kullanıldı. Sudan’da sivillere yönelik saldırıların, ülkedeki önemli geçiş sürecini baltaladığı vurgulanan açıklamada, “Sudanlı güvenlik güçlerini tüm şiddet eylemlerini kesmeye, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya, sivillerin güvenliği ve emniyetini sağlamaya davet ediyoruz” çağrısında bulunuldu.