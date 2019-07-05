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05.07.2019
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Sudan’da müzakerelerde uzlaşma: Genel seçime gidiliyor

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'yle muhalifler arasında yürütülen müzakerelerde uzlaşıya varıldığı, genel seçime gidileceği aktarıldı.

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Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler arasındaki müzakereleri yürüten arabulucular, ülkeyi genel seçime götürecek süreçte gücün nasıl paylaşılacağı üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

BBC‘nin haberine göre, taraflar, seçime gidene kadar ülkeyi üç yıl ya da üç yılı biraz aşan bir süre boyunca yönetecek iktidar konseyinin dönüşümlü olarak muhalifler ve askerler tarafından kontrol edilmesinde anlaştı.

Anlaşmayı, Afrika Birliği arabulucusu Muhammed Hasan Lebat, basın açıklamasına duyurdu.

Sudan’ı 30 yıl yöneten Ömer El Beşir’in Nisan’daki halk ayaklanmasını takiben yapılan askeri darbeyle indirilmesinin ardından, askerler ve sivil geçiş dönemi isteyen göstericiler arasında uzlaşı sağlanmaya çalışılıyordu.

Varılan anlaşmaya göre, ayrıca teknokratlardan oluşacak bağımsız bir hükümet kurulacak ve son haftalarda ülkede yaşanan şiddet olayları bağımsız bir komite tarafından araştırılacak.

Taraflar yasama konseyinin kuruluşunun ise ertelenmesine karar verdi.

Askeri Konsey ve sivil geçiş süreci yanlısı göstericiler daha önceki müzakerelerde bu konseyde çoğunluğun hangi tarafta olacağı konusunda anlaşmazlık yaşamış, askerler göstericilere müdahale etmişti. Olaylarda onlarca göstericinin ölmesi sonrası müzakereler de çökmüştü.

Başkent Hartum’da hafta başında yeniden başlayan müzakerelere Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Afrika Birliği’nin Pan Afrika Parlamentosu üyeleri arabuluculuk ediyor.

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