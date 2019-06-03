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03.06.2019
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Sudan’da ordu oturma eylemi yapan halka ateş açtı: 13 ölü

Sudan'da yönetimin sivillere geçişi için haftalardır bakanlık önünde oturma eylemi yapan halka askerler ateş açtı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

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Sudan’da yönetimi ele geçiren ordu, yönetimin sivillere devredilmesi için haftalardır oturma eylemi yapan halka ateş açtı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi. Gösterilere müdahalenin olduğu bölgede bazı çadırlar yandı.

Başkent Hartum’da Savunma Bakanlığı önündeki oturma eylemine yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ölü sayısı, daha sonra 13’e yükseldi.

Kentten makineli tüfek seslerinin yükseldiği ve kent yoluna bağlanan Nil köprülerinin silahlı kuvvetler tarafından kapatıldığı duyuruldu.

Sudan’da 19 Aralık 2018’de başlayan ekonomik kriz eylemleri kısa sürede iktidara yöneldi, ordu ise 11 Nisan’da 30 yıllık Ömer El Beşir dönemini sona erdirerek yönetime el koydu. Bir süredir geçiş hükümetinin oluşması için ordu temsilcileriyle müzakereler yürütülüyordu ancak ordu yönetimi müzakereleri olumsuz bir aşamaya çekerek halen iktidarda varlığını sürdürüyor.

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