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11.06.2019
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Sudan’da ‘sivil itaatsizlik’ eylemleri: 4 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da askeri yönetime karşı dün başlatılan "sivil itaatsizlik" eylemlerinde 2 kişinin vurularak 2 kişinin de bıçaklanarak hayatını kaybettiği açıklandı.

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Sudan’da protestocuların dün başlattığı “sivil itaatsizlik” eylemlerinin ilk gününde 4 kişi hayatını kaybetti.

Sudan’da 19 Aralık 2018’de başlayan ekonomik kriz eylemleri kısa sürede iktidara yöneldi, ordu ise 11 Nisan’da 30 yıllık Ömer El Beşir dönemini sona erdirerek yönetime el koydu. 

Bir süredir geçiş hükümetinin oluşması için ordu temsilcileriyle müzakereler yürütülüyordu ancak ordu yönetimi müzakereleri olumsuz bir aşamaya çekerek halen iktidarda varlığını sürdürüyor.

Yönetime geçen Askeri Geçiş Konseyi’ne karşı yapılan protestolara sert ve ölümcül müdahalelerin ardından protestocular pazar günü “sivil itaatsizlik” eylemi yapmaya başladı. 

Protestocular ile bağları bulunan Sudanlı Doktorlar Merkezi Komitesi başkent Hartum’da eylemlere katılan iki kişinin vurularak öldürüldüğünü, Omdurman’da ise bıçaklanan iki kişinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

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