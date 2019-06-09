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10.06.2019
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Sudan’da sivil itaatsizlik eylemleri ve genel grev başladı

birgun.net birgun.net

Sudan’da sivil itaatsizlik eylemlerinin ve genel grevin ilk gününde başkent Hartum’da iş yerlerinin kapatıldığı sokakların boş olduğu bildirildi.

Askeri Geçiş Konseyi’ne karşı gösterileri organize eden Sudan Odalar Birliği’nin, askeri yönetimin müdahalesi sonucu onlarca kişinin ölmesinin ardından halka evden çıkmamaları çağrısında bulunmuştu.

Sivil itaatsizlik eylemlerine Hartum Uluslararası Havaalanı çalışanları ile pilotların da katıldığı belirtildi. Birçok bölgeden otobüs seferinin durduğu, ancak bazı bölgelerde özel araçlarla ulaşımın sağlandığı belirtildi. Omdurman kentinde de birçok dükkan ve marketin kapalı olduğu, sokaklarda askerlerin görüldüğü öğrenildi. 

Sudan Odalar Birliği, sivil itaatsizlik eylemlerinin ancak Askeri Geçiş Konseyi’nin yönetimi sivil hükümete devretmesi ile son bulacağını açıkladı. 

Sudan’da darbenin ardından ülkeyi yöneten Askeri Geçiş Konseyi güçleri, geçtiğimiz hafta sivil hükümet kurulması için oturma eylemi gerçekleştiren eylemcilere müdahale etmişti. Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, protestolarda 115 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Sudan Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, ölenlerinin sayısının 115 değil, 61 olduğunu açıklamıştı. 

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