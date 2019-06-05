Sudan’daki ordu müdahalesinde ölü sayısı ‘100’e yükseldi

Sudan’daki muhalif gruplar arasında yer alan doktorlar, ordunun başkent Hartum’daki demokrasi yanlısı göstericilere saldırmasının ardından ölü sayısının 100’e yükseldiğini ve Nil Nehri’nden 40 cansız bedenin çıkarıldığını söyledi.

Sudanlı Doktorlar Yönetim Kurulu, Facebook’ta paylaştıkları bir mesajda “Dün Nil Nehri’nden 40 şehidimiz çıkarıldı” ifadesini kullandı.

Grup yetkililerinden biri, BBC’ye yaptığı açıklamada, hastanedeki cesetleri teşhis ettiklerini ve ölü sayısının 100’ü bulduğunu söyledi.

Ülkedeki şiddet olayları, Pazartesi günü iktidardaki Geçici Askeri Konsey’in emriyle demokrasi çağrısında bulunan silahsız göstericilere askerlerin ateş açmasıyla başlamıştı.

Hartum sakinleri, Acil Destek Güçleri adı verilen milis grupların sokaklarda dolaşıp korku saldığını ve sivillere saldırdığını söylüyor. Bu milislerin, 2003’te Batı Sudan’daki Darfur krizi sırasında kötü ün salan ve Cancavid adıyla bilinen milislerin devamı olduğu ifade ediliyor.