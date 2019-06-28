Fenerbahçe ve Milli Takım’ın efsane isimlerinden Şükrü Birand hayatını kaybetti. Birand 23 Mayıs’ta kalp krizi geçirmiş ve kalbine iki stent ile pil takılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Birand için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“10 yıl boyunca formamızı giyen 4478 numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand’ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçe’nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand’a Allah’tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

10 yıl boyunca Çubuklu'yu terleten, Fenerbahçemizin ve Milli Takımın efsane futbolcularından Şükrü Birand’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Birand’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/Cdg85HjJ5u — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2019

ŞÜKRÜ BİRAND KİMDİR?

İşçi bir ailenin çocuğu olan Şükrü, 1 Ocak 1944’te Ankara’da doğdu. Babası torna ustasıydı. İlkokul çağında ailesi Adapazarı’na göç eden Şükrü, ilkokulu Adapazarı’nda okudu. Sonra tekrar ailesiyle Ankara’ya döndü. Liseyi Ankara’daki Yıldırım Beyazit Lisesi’nde okudu. Futbolculuğu sırasında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde okudu ve buradan mezun oldu.

Bir pastanede karşılaştığı ve ilk kez 1968 yılında tanıştı eşi Rengül Erçetin’le, 3 Temmuz’da Moda Deniz Kulübü’nde nişanlandı,29 Kasım’da Beyoğlu Evlendirme Dairesi’nde evlendi. Birkan ve Burçak adında iki oğlu ve bir tane de torunu vardır.

İlk hocası Sabri Kiraz oldu. 1960-61’de Toprakspor takımında oynadı.[5] 1961’de PTT Futbol Takımına transfer oldu. 1961-64 arasında PTT takımında oynayan Şükrü, burada gösterdiği performansla Türkiye’nin köklü ekiplerinden Fenerbahçe’nin dikkatini çekti. Bunun neticesinde 1964-65 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fenerbahçe’de uyum sorunu yaşamadan ilk 11’in düzenli oyuncusu olmayı başardı. Fenerbahçe’de Ziya Şengül, Yılmaz Şen, Ercan Aktuna ve Levent Engineri’yle birlikte çok sağlam bir savunma hattı oluşturan Şükrü, buradaki ilk sezonunda takımıyla Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

On yıl boyunca sarı-lacivertli formayı giyen Şükrü Birant, savunmanın sağ kanadında oynadı. Oscar Hold ona forvette oynama şansı da verdi. Hatta bir İzmirspor maçında iki gol attı, ancak asıl yeri her zaman sağ bek oldu. Sahaya çıktığı toplam 317 maçta 7 gol attı. Dört kez lig şampiyonu, 2 kez Türkiye Kupası şampiyonu, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu ve 1 kez de Başbakanlık Kupası şampiyonu oldu. Uluslararası alanda da başarısı bulunan Şükrü Birant, bir kez Balkan Kupası şampiyonu oldu. Balkan Kupası bir Türk kulübünün kazandığı ilk uluslararası kupa olma özelliğini taşıyordu. Fenerbahçe tarihinde “Altın sezon” adlandırılan 5 kupa aldığı kadroda da yer almıştı. Bu Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası, Başbakanlık Kupası, Lig Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası’nı kazanarak beş kupayı aldığı 1967-68 senesiydi. Şükrü Birant, beş kupa kazanan o takımın başarısında pay sahiplerinden biriydi.

1973-74 sezonunun sonuna kadar futbol kariyerini Fenerbahçe’de sürdürdükten sonra futbola veda etti. 10.000 kişinin önünde İnönü Stadyumu’nda çıktığı jübile maçında son kez Fenerbahçe forması giydi. Şöhretler karmasıyla yapılan o maç 0-0 bitmişti.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Ziya, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu’na ait Yaşa Fenerbahçe’nin kayıdında yer aldı.

Millî takımlara çağrılan Şükrü Birant, 3 kez Türkiye U-18, 9 kez Türkiye U-21 ve 14 kez de Türkiye A milli forması olmak üzere toplam 26 kez millî formayı giydi. Bu maçlarda 17 kez özel, 5 kez Dünya Şampiyonası, 4 kez de Avrupa Şampiyonası maçına çıktı.

Türkiye U-18 takımında forma giydiği ilk maçı 14 Nisan 1962’de Romanya özel maçı oldu. Türkiye U-21 takımında forma giydiği ilk maçı 20 Mayıs 1964’te İngiltere U-21 özel maçı oldu.[7] Türkiye A millî takımında forma giydiği ilk maçı ise 27 Eylül 1964’te Polonya özel maçı oldu.[8] 30 Nisan 1969’da sahaya çıktığı Polonya özel maçtı ise Türkiye A millî takımında forma giydiği son maç oldu.