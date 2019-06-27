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27.06.2019
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Sulama kanalına düşen inek, kurtarıldı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halatla, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Bekdemir Mahallesi Gembil mevkiinde çoban tarafından otlatılan büyükbaş hayvanlardan biri, sulama kanalına düştü. Çobanın haber verdiği mahalle sakinleri ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, Beyşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

İnek, itfaiye ekipleri tarafından başına bağlanan halat ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı, ardından da sahibi Hasan Hüseyin Baş’a (55) teslim edildi.

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