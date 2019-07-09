Şule Çet davası için İzmir’den destek

ARDA ÖZARDA

Ankara’da, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet’in geçen yıl bir plazanın 20. katından atılarak hayatını kaybetmesi üzerine açılan davanın üçüncü duruşması 10 Temmuz (yarın) saat 10.00’da Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Şule Çet İçin Adalet Komisyonları İzmir Temsilcisi Hivda Selen, İzmir’den Ankara’ya giderek Şule Çet davasına destek olacaklarını söyledi. Selen bu akşam yola çıkacaklarını ve yarın mahkeme salonunda olacaklarını ifade etti.

Hivda Selen, komisyonlarının amacını, ne gibi çalışmalar yürüttüklerini ve nasıl bir kazanım elde etmek istediklerini BirGün’e anlattı.

“ŞULE ÇET DEMEK TÜM KADINLAR DEMEK”

Kampanyanın ve komisyonun nasıl oluştuğundan bahseden Selen,“Şule Çet İçin Adalet Komisyonları duruşmanın ikinci ayağına giderken, yani 15 Mayıs 2019’da başlamış bir kampanya olarak doğdu. Komisyonumuzun çıkış amacı erkek yargı yerine kadın yargıyı sağlama ve bunu da kadınlarımızla birlikte yapmak oldu. Biz Şule için adalet ararken Şule’nin halk nezdinde bu kadar simgeleştiğinin farkında değildik. Fakat başvuru formunu yayınladığımızda inanılmaz bir katılım talebi ile karşılaştık. Şule Çet İçin Adalet Komisyonu olarak tüm insanların desteği ile kadınların sesini sokaklardan, kampüslere, mahkeme salonlarına taşımak için stant çalışmaları, mahkemeye dair afiş çalışmaları, Şule’nin kim olduğuna dair ve davada neler yaşandığına dair bülten çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu tarz olayları, yani tacizleri, şiddetleri duyurabilmek için #BendeYaşadım adıyla sosyal medyada bir proje başlattık ve insanlar artık bu konuyla ilgili büyük bir bilinç sahibi oldu. Şule Çet bir birey olmaktan çıktı artık. Şule Çet demek tüm kadınlar demek. Bu davanın şöyle önemli bir tarafı da var; eğer biz bu davadan kazanım elde etmezsek bu istismarcılar, katiller güç alacaklar ve ceza almayacaklarını düşünecekler ama biz bunun olmasının önüne geçeceğiz” şeklinde konuştu.

ADALET İÇİN İZMİR’DEN ANKARA’YA

Oluşturdukları bu kampanya ile mahkeme üzerinde kamuoyu baskısı yarattıklarını ve adalet için Ankara’ya gideceklerini dile getiren Selen, “İzmir’de yürüttüğümüz çalışmalarda çok olumlu tepkiler aldık. Tüm insanlar Şule’yi tanıyordu ve bizim yaptığımız çalışmalara yardım etmeye çalıştılar. Yanlış anlaşılmasın bu kadınlar her kesimdendi. Davada ki iç çamaşırı delilinin karartılmasından sonra kadınlar tepki olarak ağaçlara, metrolara, parklara üzerinde ‘Deliller Nerede?’ yazan iç çamaşırları astılar. Bu eyleme destek veren çok sayıda örgütlü olmayan kadınlarımız yer aldı. Şunu da belirteyim; bu eylemin mahkeme heyeti üzerinde çok fazla etkisi oldu. Biz komisyon olarak çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Mesela yarın 3.duruşma için İzmir’den otobüs kaldırıyoruz biz bu davayı kazanmak, suçluların gerekli cezayı almaları için ellerimizden geleni yapıyoruz ve kazanacağımıza da eminiz. Şule bizim için bir simge o katledilen ya da şiddet gören, katledilmek üzere olan tüm kadınların sesi, biz bu sesi her yere taşıyoruz. İnsanlara da tek çağrımız kitlesel bir şekilde bu olaylara tepki vermeleri, mahkeme salonlarına gelmeleridir. Adaleti biz sağlayacağız“ ifadelerine yer verdi.