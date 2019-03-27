8.5 C
Istanbul
27.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Şule Çet davasında kritik delil kayıp

Şule Çet davasında kritik delil kayıp

birgun.net birgun.net

ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet (23) davasında olay gecesi üzerinde bulunan iç çamaşırının Adli Tıp’ta kaybolduğu ortaya çıktı.

Başkent’te bir plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğü öne sürülen Şule Çet’in davasında de delillerin karartılmasından endişe ediliyor. Davada kritik bulguları gün yüzüne çıkaran Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Milliyet’e yaptığı açıklamada şöyle dedi:

İlginizi çekebilir:  Çiftlik Bank iddianamesi tamamlandı: On binlerce yıl hapis istemi

“Olay sonrası çekilen görüntülerde maktulün üzerinde olan siyah iç çamaşırı kayıp olduğundan inceleme yapılamamış. Oysa bu gibi soruşturmalarda iç çamaşırı en önemli delil objesidir. Ortaya çıkarsa çok önemli delillere ulaşılır. Daha önce ilişkinin zorla olup olmadığının belirlenmediği belirtilmişti raporda. Olayın yaşandığı dairenin lavabosındaki kırmızı lekeler de hiç araştırılmamış. Raporumuz mahkemeye sunuldu. Talep gelirse 15 Mayıs’taki duruşmada raporumu anlatabilirim.”

Prof. Kar’a göre soruşturmadaki eksiklikler şöyle:

• Olay yerinde sperm, kan, biyolojik leke ışık kaynağı ile incelenmemiş.

• Çöplerdeki atıklarda biyolojik ve kimyasal inceleme yapılmamış.

• Dairedeki masa, sehpa, lavabo ve halıdaki lekelere biyolojik ve kimyasal olark incelememiş.

• İç çamaşırı kayıp

- Reklam -

SON HABERLER

Şule Çet davasında kritik delil kayıp

birgun.net -
ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet (23) davasında olay gecesi üzerinde bulunan iç çamaşırının...
Devamını Oku

Bakanlık eliyle sağlıkta Ortaçağ’a dönüş

Burcu Cansu -
Sağlık Bakanlığı’nın son raporuna göre geçtiğimiz yıl tam 11 bine yakın hekim...
Devamını Oku

Rabia Naz dosyası karanlığa gömülmesin

birgun.net -
EYNESİL ilçesinde 12 Nisan 2018'de yıl evinin önünde ağır yaralı olarak...
Devamını Oku

31 Mart’ta mevcut denge muhalefet lehine değişebilir

birgun.net -
En bilinen kamuoyu araştırma şirketlerinden biri olan KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır,...
Devamını Oku

Tapuları koşulsuz şartsız vereceğiz

birgun.net -
AKP’li belediyenin Okmeydanı’nda yıllardır halkı uğrattığı tapu mağduriyetine ilişkin konuşan CHP Beyoğlu...
Devamını Oku

Anketler ‘değişim’i gösteriyor

birgun.net -
SONAR araştırma şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Manisa,...
Devamını Oku

HDP’den AKP’ye açlık grevi için sorumluluk çağrısı

birgun.net -
HDP, HDK ve DTK Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması için cezaevlerinde süren...
Devamını Oku

Vakıf malları da Diyanet’e

Nurcan Gökdemir -
Bütçeden aldığı pay, ülke genelindeki yaygın örgütlenmesi ve personel sayısının büyüklüğü ile...
Devamını Oku

Yandaş medya dozu artırdı: Kara propagandaya dava yağmuru

HABER MERKEZİ -
Siyasi iktidar ve yandaşlar muhalefete yönelik kirli propagandada sınır tanımıyor. Sabah, Yeni...
Devamını Oku

AKP seçim çalışmasında: Yalan, tehdit, hakaret!

birgun.net -
Seçim sürecinde devletin bütün imkanlarını hukuksuz biçimde seferber eden, medyada operasyon haberlerle...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi