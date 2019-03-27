Şule Çet davasında kritik delil kayıp

ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet (23) davasında olay gecesi üzerinde bulunan iç çamaşırının Adli Tıp’ta kaybolduğu ortaya çıktı.

Başkent’te bir plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğü öne sürülen Şule Çet’in davasında de delillerin karartılmasından endişe ediliyor. Davada kritik bulguları gün yüzüne çıkaran Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Milliyet’e yaptığı açıklamada şöyle dedi:

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“Olay sonrası çekilen görüntülerde maktulün üzerinde olan siyah iç çamaşırı kayıp olduğundan inceleme yapılamamış. Oysa bu gibi soruşturmalarda iç çamaşırı en önemli delil objesidir. Ortaya çıkarsa çok önemli delillere ulaşılır. Daha önce ilişkinin zorla olup olmadığının belirlenmediği belirtilmişti raporda. Olayın yaşandığı dairenin lavabosındaki kırmızı lekeler de hiç araştırılmamış. Raporumuz mahkemeye sunuldu. Talep gelirse 15 Mayıs’taki duruşmada raporumu anlatabilirim.”



Prof. Kar’a göre soruşturmadaki eksiklikler şöyle:



• Olay yerinde sperm, kan, biyolojik leke ışık kaynağı ile incelenmemiş.



• Çöplerdeki atıklarda biyolojik ve kimyasal inceleme yapılmamış.



• Dairedeki masa, sehpa, lavabo ve halıdaki lekelere biyolojik ve kimyasal olark incelememiş.



• İç çamaşırı kayıp