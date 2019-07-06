Şule Çet davasında ‘rüşvet’ sorulacak

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet’in geçen yıl Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesi ile ilgili davanın üçüncü celsesi 10 Temmuz’da Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Duruşmada, sanık Çağatay Aksu’nun annesi Gülümser Aksu’nun “rüşvet” itirafı gündeme getirilecek. Duruşma öncesi BirGün’e konuşan Çet Ailesi avukatı Umur Yıldırım, “Bir önceki duruşmanın SEGBİS kayıtları çıktı. Çağatay’ın annesi ’mağdurum, dolandırıldım’ diyerek rüşvet verdiğini itiraf etti. Parayı hangi hesap numarasına yatırdığını ve o gün hangi numara ile konuştuğunu soracağız. ‘Madem oğlu suçsuz neden serbest bırakılması için para vermeyi kabul ediyor?’ bu sorunun yanıtını arayacağız” dedi.

Oğlu için para talep etmiş

Bir önceki celsede tanık olarak dinlenilen Çağatay Aksu’nun annesi Gülümser Aksu’nun ifadesini anımsatan Yıldırım şunları söyledi: “Aksu, birileri tarafından arandığını ve bunlar ile konuştuğunu belirtilip, oğlunun serbest bırakılması için para talep edildiğini söyledi. Parayı yatırdığını ve kendisini arayan kişiyi 72 defa aradığını anlattı. Durumu avukatları ile paylaştığında da dolandırıldığını anladığını anlattı. Dava sürecinin başından bu yana suçsuz olduğunu savunduğu oğlunun serbest bırakılması için savcı olduğunu düşündüğü kişiye para ödediğini açıkladı.

Bu hayatın olağan akışına ters bir durumdur. Madem oğlu suçsuz neden serbest bırakılması için para yatırmayı kabul etti? Hukuka aykırı şekilde para yatırmayı bir anne neden kabul eder ki… Rüşvet veriyor ki oğlu serbest bırakılsın. Bu duruşmada bunun üzerine gideceğiz.

Tanık Gülümser Aksu parayı hangi hesaba yatırmış, 72 defa hangi numarayı aramış araştırılmasını isteyeceğiz. Bu usulsüzlüğün içinde kimlerin olduğu açığa çıkmalıdır.”

BU DURUŞMA ÖNEMLİ

Bu davanın intihar dosyası olarak açıldığını ve süreç içerisinde cinayet dosyasına dönüştüğünü belirten Yıldırım, “Hazırlanan raporlar da gösteriyor ki sanıklar yalan söylüyor. Aile rüşvet ile çocuğunu kurtarmaya çalışıyor” dedi.

Yıldırım, 10 Temmuz’da görülecek duruşmanın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Şule Çet’in son iki gününe ilişkin telefon kayıtları, Çet’in psikolojik durumuna ilişkin raporlar, sanıkların telefon kayıtları, Adli Tıp raporu ile olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuması ve olay yeri keşfinin bilirkişi raporu mahkemeye sunulacak” diye konuştu.