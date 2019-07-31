Şule Çet davasında ‘uzman yokluğu’

Şule Çet davasının seyrini değiştirmesi beklenen dudak okuma deşifresi uzman yokluğu gerekçesi ile yapılamıyor.

Şule Çet’in geçen yıl Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesinin ardından 15 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmada “Olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman kişilere gönderilerek sanıkların olay sonrası konuşmalarının tespit edilmesine” karar verildi.

Verilen ara karar doğrultusunda, Çet’in şüpheli ölümünden 18 dakika sonra ofisten çıkan tutuklu sanıklar Berk Akand ile Çağatay Aksu’nun asansöre binmeden önceki konuşmalarının deşifresinin yapılması beklenmeye başladı. Görüntülerde Berk Akand’ın telaşlı bir şekilde tepki verdiği Çağatay Aksu ile konuşmalarının deşifresi talep edildi.

31. Ağır Ceza Mahkemesi, görüntülerin deşifresi için Emniyet Genel Müdürlüğü ve TRT’ye yazı yazdı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve TRT uzman olmadığı gerekçesi ile görüntüleri deşifre edemediğini bildirdi.

SİZİN UZMANINIZ VAR MI?

Bunun üzerine mahkeme, MEB’e bağlı İşitme Engelliler Okulu’na “çok acele iş” uyarısı ile bir yazı yazdı. Uzman görevli olup olmadığı sorusunun ivedilikle yanıtlanması talep edilen yazıda şöyle denildi:

“Mahkememizde görülen duruşma ara kararı uyarınca, kamu davasında olay yeri kamera görüntülerini içeren CD’ye kayıtlı görüntülerin dudak okuma konusunda uzman bilirkişiye verilerek, yapılabileceği takdirde taraflar arasında geçen konuşmaların çözümü yaptırılacağından, kurumunuzda dudak okuma konusunda uzman olan görevlilerin bulunup bulunmadığı hususunun ivedilikle mahkememize bildirilmesi rica olunur.”

HALAY ÇEKERKEN DNA GEÇER Mİ?

Öte yandan, Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin aktardığına göre, Şule Çet davasına bakan mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na yazdığı yazıda halay çekmek ile DNA geçip geçmeyeceğini sordu.

Mahkeme, şu talepte bulundu:

“Maktul Şule Çet’in sağ el 3 ve 4’üncü parmak tırnaklarından sanık Berk Akand’a ait DNA örnekleri çıktığından, sanık Berk’in maktulle selamlaşma şeklinde basit bir el sıkışma ile sanık Berk’in DNA örneklerinin maktulün tırnak örneklerinden çıkıp çıkmayacağı, ayrıca gerek sanık Berk’in savunmasında gerekse müdafilerin beyanlarından bildirdikleri gibi maktulün daha önce dokunduğu telefon, bilgisayar tuşları gibi, yine sanığın savunmasında geçtiği gibi müzik eşliğinde maktulün elinden tutarak halay çekmesi şeklinde eylemler sonucu ve sanık Berk’in jelibon paketini açamadığı, ağzı ile bu paketi zorladığı ancak yine açamadığı, bunun üzerine maktul Şule’nin paketi aldığı husususun da dikkate alınarak maktulün bunlara eliyle dokunması halinde sanık Berk’in DNA örneklerinin maktulün tırnak örneklerinden çıkıp çıkmayacağı ya da maktulün tırnaklarındaki sanık Berk’e ait DNA örneğinin boğuşma ve mücadele sonucundan mı çıktığı hususunda rapor düzenlenmesi rica olunur.”