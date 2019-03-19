Ankara’da bir plazanın 20’nci katında cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra binadan atılarak öldürülen Şule Çet’in arkadaşları, “Şule Çet İçin Adalet Komisyonları” kuruyor.

Sosyal medya üzerinden oluşturulan bu komisyonlar, Şule’nin ailesi, avukatı ve Şule adına katledilen kadınlar için adalet isteyen kadınlar ile birlikte 15 Mayıs’ta Şule’nin mahkemesine gitmeye hazırlanıyor.

“Şule Çet İçin Adalet Komisyonları Kuruluyor, Sen de Katıl” başlığıyla açılan kayıt formu binlerce kadını yan yana getirmeyi amaçlıyor.

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“Ne yapabilirsin?” sorusu bulunan kayıt formunda şu seçenekler bulunuyor: