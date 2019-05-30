Şule Çet’in katil zanlısı Aksu, Ekşi Sözlük’teki Şule Çet başlıklarına erişim engeli getirtti!

Şule Çet’in katil zanlısı Çağatay Aksu’nun aldırdığı mahkeme kararıyla Ekşi Sözlük’te yer alan ‘Şule Çet’ ve ‘Şule Çet Cinayeti’ başlıklarındaki içeriklere erişim engeli getirildi.

Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Şule Çet’in katil zanlısı Çağatay Aksu’nun talebi üzerine verdiği kararı uyarınca, Ekşi Sözlük’teki ‘Şule Çet’ ve ‘Şule Çet Cinayeti’ başlıklarında yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verildi.

Oradan silebilirler ama insanların zihninden silemezler

Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım konuya ilişkin BirGün’e konuştu.

Avukat Umur Yıldırım

“Bu en başından beri yapmak istedikleri şeydi. İnsanların önünden uzak tutmak, kamuoyunun zihninden silmek istiyorlardı” diyen Yıldırım, “Bu şekilde de dosyaya bir müdahale etme şansları doğuyordu çünkü bu dosyada 3 defa gözaltına alınıp, 3 defa bırakıldılar. Ne zaman ki medya ve insanlar bir hukuksuzluk yapıldığının farkına vardı ve tepki gösterdi, o zaman hukuk işlemeye başladı” ifadelerini kullandı.

“Bunu oradan sildirebilirler ama insanların zihninden silemezler” diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

Mahkemede kullandıkları ‘Kızına sahip çıksaydın’ ya da Aksu’nun annesinin söylediği, ‘Biz çocuğumuzun çıkarılması için savcıya para verdik’ sözlerini insanların zihninden silemezsiniz. Bunların hepsi duruşma zaptında var. Amaçları belli ve yargılama bittiğinde her şey gün yüzüne çıkacak.

NE OLMUŞTU?

29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’daki Yelken Plaza’nın 20’nci katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in ölümü (23) intihar olarak kamuoyuna yansısa da sonrasında cinsel saldırı bulgusu ve şüpheli bir ölüm olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan DNA bulgularıyla birlikte Berk Akand ve Çağatay Aksu, katil zanlısı olarak tutuklandı. Şule Çet’in ölümüyle ilgili dava sürüyor.