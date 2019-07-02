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02.07.2019
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Şule İdil Dere davası yarın: 5’inci kez bilirkişi raporu istendi, Dere ‘kusursuz’ denildi

İstanbul'da hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren Şule İdil Dere'yle ilgili dava yarın görülecek. Mahkemenin istediği 5'inci bilirkişi raporu da Dere'nin "kusursuz" olduğunu belirtti.

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İstanbul Kadıköy’de Kurbağalıdere’nin hafriyatını taşıyan kamyonun ezerek öldürdüğü üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümünün üzerinden 3 yıl geçti. Açılan davanın ardından 4 bilirkişi raporunda Şule İdil Dere “kusursuz” bulunmasına karşın karar vermesi gereken mahkeme 5’inci kez bilirkişi raporu istedi. O raporda da Dere “kusursuz” bulundu.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek‘in haberine göre, yarın saat 10:00’da görülecek karar duruşmasında adalet çıkmasını bekleyen anne Nesrin Aslan, “Duruşmalarda ben sesimi çıkarmamaya özen gösterdim. Çünkü her şeyi kullanacaklarını biliyordum uzasın bu iş diye. 5. kez istenen raporda da kızım suçsuz bulundu. Sanık avukatları bilirkişi raporlarını beğenmiyorlar ve yeniden rapor aldırılmasını istiyorlar. İdil’i suçlu bulacakları rapora kadar da gidecekler. Benim anladığım bu. Yarın görülecek davada ‘Bu davayı kan davasına çevirmek istiyorsun’ diyen sözde hukukçularla değil, vicdanlı gerçek hukukçularla karşılaşmak istiyorum” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kadıköy’deki Kurbağalıdere’nin ıslah çalışmalarında kullanılan bir hafriyat kamyonu, 12 Mayıs 2016’da trafiğe kapalı Yoğurtçu Parkı’nın içinde üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’ye (23) çarpmış, genç kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Hakkında savcılık tarafından soruşturma istenen 11 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üst düzey yetkilisinden 8’i korumaya alındı. Valilik, hukuku çiğneyerek İBB’yi korudu. Yargılama kapsamına yalnızca 3 İBB alt düzey çalışan ve şoför dahil 4 İSTAÇ A.Ş. çalışanı dahil edildi.

Şule İdil Dere davasında İBB görevlileri için skandal ayrım

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