8.5 C
Istanbul
31.03.2019
Anasayfa SİYASET Süleyman Soylu: Herhangi bir olay intikal etmedi

Süleyman Soylu: Herhangi bir olay intikal etmedi

31 Mart seçimleri için oyunu kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek olayların dışında' dedi.

birgun.net birgun.net

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa’da Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki Dobruca Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Bakan Soylu, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün Türkiye’de bir demokrasi havası var. Sabah 07.00 itibariyle bir çok vilayette oy kullanma işlemi başladı. Geri kalan vilayetlerde de 08.00’de oy kullanma başladı. Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek olayların dışında. Bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde oyunu kullanacaktır. Bugün söz milletin” dedi.

İlginizi çekebilir:  Cumhur İttifakı’nın korkusu gerçek oldu: MHP’li seçmen kararsız değil sandığa gitmiyor

- Reklam -

SON HABERLER

Süleyman Soylu: Herhangi bir olay intikal etmedi

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Devamını Oku

Öğrenci Köyü’nde oda ücretlerine yüzde 28 zam

birgun.net -
BERKAY SAĞOL İzmir’de yerleşik Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde...
Devamını Oku

Sanatın kurmacası gerçeklik uğrunadır

birgun.net -
BİRGÜN PAZAR Devletin kültür sanat politikalarını Süreyya Karacabey...
Devamını Oku

Daha güzel bir dünya için sanat, tiyatro gereklidir

birgun.net -
BİRGÜN PAZAR 27 Mart Dünya Tiyatro günü kapsamında...
Devamını Oku

Brexit: Bir demokratik yönetim krizi

birgun.net -
EZGİ KAYA HAYATSEVER Modern demokrasinin kurucu metni addedilen...
Devamını Oku

YÖK, üniversitelere başarı karnesi verecek: Uygulamada nesnellik yok

birgun.net -
MERAL DANYILDIZ Türkiye’de üniversite sayısı 206’ya ulaşırken, Yükseköğretim...
Devamını Oku

Yeni Zelandalı yazarlardan ortak çağrı: Katliama karşı sevgi dilini geliştirmeliyiz

MEHMET EMİN KURNAZ -
UNESCO’NUN Troya’yı Dünya Mirası ilan etmesinin 20. yıldönümü olan 2018, Troia yılı...
Devamını Oku

Hint gazeteci Rama Lakshmi: Feministler kalıtsal sistemleri sorgulamalı!

birgun.net -
HANDE GAZEY Yeni Zelanda’daki saldırının ardından ülkede kadınlar...
Devamını Oku

Ukrayna bugün sandık başında

Diren Deniz Sarı -
Ukrayna’da halk, devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Seçimlerde 39...
Devamını Oku

Toprak Günü’nün 43. yıl dönümü: ‘Çekilen acılar boşa gitmeyecek’

birgun.net -
İsrail işgaline karşı direniş sembolü haline gelen ‘Toprak Günü’nün 43. yıl dönümünde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi