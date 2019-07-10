Süleyman Soylu: O köşe yazarı hakkında suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Günboyu gazetesinde kendisi hakkında yayımlanan köşe yazısının tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibaret olduğunu söyledi, yazıyı yazan ve yayımlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, “Bugün Günboyu Gazetesi’nde Durmuş Ali Özyiğit’in kaleme aldığı yazı, tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibarettir” dedi.

“Bu ahlaksız dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve bunu yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım” ifadesini kullanan Soylu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yalan at, izi kalsın" mantığı ile kaleme alınan, ahlaksız, dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. ⬇ pic.twitter.com/RQApLx7jgK — Süleyman Soylu ⚡️ (@suleymansoylu) July 10, 2019