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10.07.2019
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Süleyman Soylu: O köşe yazarı hakkında suç duyurusunda bulunacağım

birgun.net birgun.net

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Günboyu gazetesinde kendisi hakkında yayımlanan köşe yazısının tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibaret olduğunu söyledi, yazıyı yazan ve yayımlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, “Bugün Günboyu Gazetesi’nde Durmuş Ali Özyiğit’in kaleme aldığı yazı, tamamen yalan, dedikodu ve iftiradan ibarettir” dedi.

“Bu ahlaksız dedikodu ve iftiraya dayalı yazıyı yazan ve bunu yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım” ifadesini kullanan Soylu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

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