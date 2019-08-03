Süleyman Soylu: Suriyeliler meselesini FETÖ tahrik ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’a kayıtlı olmayan Suriyeli sığınmacıların gönderilmesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, “FETÖ hesaplarının tamamı bu meselelerin tahrikinde birebir pozisyon almış durumda” yorumunu yaptı.

Karar gazetesine konuşan Soylu, şu açıklamaları yaptı:

“Suriyelilerin Türkiye’nin demografik yapısını değiştireceğine inanmıyorum. Bu meseleyi tahrik edenlerin başında FETÖ geliyor. Geçen hafta cuma günü İstihbarat ve Siber Daire Başkanlarımızı aradım. ‘Şu Suriye meselesiyle ilgili FETÖ hesaplarının analizini yapar mısınız?’ dedim. Tam üzerine cuk oturmuş durumda. FETÖ hesaplarının tamamı bu meselelerin tahrikinde birebir pozisyon almış durumda.”

“İstanbul’daki şu anda kayıtlı bulunan 547 bin Suriyeli var. Bunların zaten İstanbul’da yaşama hakkı var. Yeni kayıt açmıyoruz. Yeni kaydı, sadece üniversite kazandığında, ciddi iş kurduğu veya iş kuracağında, aynı zamanda bir sağlık meselesi söz konusu olunca açıyoruz. Yılbaşından bu yana insani sebeplerle 7 bin kişi İstanbul’a kayıtlı oldu.”

“Suriyelilerin önemli bir bölümü geri döner. Yaptığımız araştırma ve anketlerde, ‘Suriye güvenli olduğu andan itibaren ben dönerim’ diyenler yüzde 65-70 civarında. Bu, onların dönebileceğini gösteriyor. Kelebek etkisi de yapacağını, daha fazla insanın döneceğini düşünüyorum. Bunların bir kısmının ikametgah vasıtasıyla Türkiye’de kalmasında da o saatten sonra bir problem olacağını düşünmem.”

