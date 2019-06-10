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10.06.2019
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Süleyman Soylu’ya ‘Akıllı ol’ diyen yurttaş konuştu

Bakan Soylu’ya ‘Akıllı ol’ dediği için hakkında yasal işlem başlatılan Sivaz, “İçişleri Bakanı, Pontus suçlamasına sessiz kaldığı için tepki gösterdim” dedi.

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Trabzon Havalimanı’nda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu’nu karşılamak için bekleyen gruptan İçişleri Bakanı Soylu’ya “Akıllı ol” diye seslenen ve hakkında hukuki süreç başlatılan Mehmet Ali Sivaz, “O günden sonra ne kaçakçılığım, ne örgüt üyeliğim kaldı. Benim tepkim Bakan’ın şahsına değil, AKP’li Belediye Başkanı’nın Trabzonlulara yönelik ‘Rum’, ‘Pontus’ gibi sözlerine tepkisiz kalmasınadır. Bakana hakaret etmedim, hakarete uğrayan aslında ben oldum” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk‘ün haberine göre; kendisinin CHP tarafından “provokasyon yapması için görevlendirilen kişi” olduğu iddialarına karşın Sivaz, şunları söyledi:

YALAN SÖYLÜYORLAR: Süleyman Soylu’ya o sözleri sarf etmemde CHP’lilerin teşviki olduğunu söyleyenler, açıkça yalan söylüyor. Ben kukla değilim. Trabzon’un evladıyım. Trabzonluya söylenen çirkin sözlere, Trabzonlu Bakan’ın tepkisiz kalmasına tepki gösterdim.

Süleyman Soylu’ya ‘akıllı ol’ diyen yurttaşa hukuki süreç başlatıldı

ŞEHİT VE GAZİLER VAR: Bizleri yaftalayan, ayrıştıran, bölen ve bunları görmezlikten gelen herkesle konuşmamız, uyarı yapmamız  gerektiğine inanıyorum. Ailemde bir şehit, iki de gazi var. Gazilerden biri öz kardeşim. Ülkemin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan her türlü saldırı ve provokasyona karşı durmuş biriyim, her zaman da karşı duracağım.

SADE VATANDAŞIM: Medyada hakkımda linç kampanyası yürütülüyor. Adını-sanını bilmediği örgütlerin mensubuymuşum gibi gösteriliyorum. Ben Atatürkçü, demokrat ve laik düzenden yana sade bir vatandaşım. Yaşamım boyunca hiçbir örgütle en ufak bir ilgim ve temasım olmamıştır.”

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