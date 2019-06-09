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09.06.2019
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Süleyman Soylu’ya ‘akıllı ol’ diyen yurttaşa hukuki süreç başlatıldı

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Trabzon Havalimanı’nda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu’nu karşılamak için bekleyen gruptan İçişleri Bakanı Soylu’ya “Akıllı ol” diye seslenen Mehmet Ali Sivaz hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Trabzon Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Akıllı ol” diyen Mehmet Ali Sivaz hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan Mehmet Ali Sivaz, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sivaz, paylaşımında şunları kaydetti:

“Bir Trabzonlu olarak Trabzonlulara yapılan ırkçı ve ayrıştırıcı söylemlere kayıtsız kaldığına inandığım bakana gayri ihtiyari ‘Akıllı ol’ Trabzon’a söylenen bu kötü sözlere bir cevabınız olsun anlamında bir söz kullandım. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizleri dışlayan ve hedef haline getiren Yunan, Pontus söylemlerini, bizim içimizden birinin görmezlikten gelmesini kabul edemediğim için bakanı gördüğümde böyle bir sözlü tepkide bulundum. Bu konuşulanlardan rahatsız olan halktan biri olarak bu cümleyi kullanmamın, böyle bir temennide bulunmamın nasıl bir suç teşkil ettiğini anlayabilmiş değilim. Hakkımda kötü niyetli asılsız haber yapan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımı kullanacağımı bilinmesini istiyorum.”

Valiliğin Sivaz hakkındaki açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun 04.06.2019 tarihinde Ramazan Bayramı ziyareti için geldiği Trabzon’da, Havalimanı VIP binasından çıkış yaptığı esnada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun gelmesini bekleyen topluluk içerisinde bulunan bir şahsın, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu hedef alarak ‘Akıllı Ol’ diyerek provakasyonda bulunduğunun tespit edilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Güzide Uzun’un bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Provakasyonu Soylu’nun yaptığı, Soylu’ya Akıllı Ol diyen kişiyi tanımıyoruz’ şeklindeki ifadeleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatıyla yapılan güvenlik araştırması ve çalışması neticesinde, söz konusu şahsın CHP il yönetimi, İl Başkanı ve Milletvekilleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki CHP Belediye Başkan adayları ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen şahsın, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’na yönelik olarak kullanmış olduğu ‘Akıllı Ol Soylu’ şeklindeki tehdit içeren sözlerinden dolayı hakkında hukuki bir süreç başlatılmıştır.”

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