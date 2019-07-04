Süleymancılar tarikatına ait yurt yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı

Aydın’ın Efeler İlçesine bağlı Girne Mahallesinde, Süleymancılar tarikatına ait özel bir yurtta önceki gün çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, söz konusu binada İl Müdürlüklerine bağlı özel öğrenci barınma faaliyeti gösteren bir yurt bulunmadığı kaydedildi.

İl Müdürlüğü’nün bu açıklaması ile öğrenci yurdunun kaçak olduğu ortaya çıkarken, yurtta ilkokul, ortaokul ve lise çağında 50’ye yakın öğrencinin barındığı ve yangın ile büyük bir faciadan son anda dönüldüğü anlaşılmıştı.

Süleymancılar tarikatına ait Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin ortaokul ve lise öğrencilerinin kaldığı 4 katlı binanın çatı katında önceki yangın çıkmış, yangını gören mahalle sakinlerinin uyarısı üzerine, binadaki öğrencilerin erken tahliyesi olası bir faciayı önlemişti.

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AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA AÇTI

Süleymancılar tarikatına ait özel yurtta çıkan yangın ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün soruşturma açıldığına dair açıklaması şu şekilde:

“02.07.2019 Salı günü sabah saatlerinde Girne Mahallesinde bulunan ve içerisinde öğrencilerin kaldığı ifade edilen bir binanın çatı katında yangın çıktığı basında yer almıştır. Söz konusu binada Müdürlüğümüze bağlı özel öğrenci barınma faaliyeti gösteren bir yurt bulunmamakla birlikte, tarafımızca konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”