24.3 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa DÜNYA Sultanahmet Camisi'nde restorasyon yaparken camları kırdılar

Sultanahmet Camisi’nde restorasyon yaparken camları kırdılar

Sultanahmet Camisi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında camların kırıldığı ortaya çıktı.

birgun.net birgun.net

Sultanahmet Camisi restorasyon çalışmalarında dışlık pencereler, içlerinden çelik iskele çubukları geçirilmesi için kırıldı.

Evrensel‘in haberine göre, 400 yıllık Sultanahmet Camisi’nin konservasyon ve restorasyon çalışmaları kapsamında dış cephedeki pencerelerin içlerinden metal çubuklar geçirilmesi için kırılması tepki çekti.

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olan ve çinileri dolayısıyla “Mavi Cami/Blue Mosque” diye anılan Sultanahmet Camisi, yıllar içinde birçok kez restore edildi. 1617’de ibadete açılan caminin “en kapsamlı restorasyonu” ise 6 Temmuz 2017’de başladı. 22 aydır süren çalışmalar sırasında caminin avlu duvarının etrafına da çelik iskeleler kuruldu.

İskele kurulurken dışlık pencerelerin içlerinden metal çubuklar geçirilmesi için kırılması tepkiye neden oldu. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “Daha dikkatli çalışmayı gerektiren bir restorasyon” vurgusu yaptı.

Sarı, ayrıca Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü olarak 58 projeyi yürüttüklerini ve bunların 32’sinin restorasyon-uygulama işi olduğunu belirtmişti. 

- Reklam -

SON HABERLER

Rusya’dan ABD’ye: Basra Körfezi’nde durumu kötüleştirmeyin

birgun.net -
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da Basra Körfezi ve Venezuela'daki...
Devamını Oku

Rusya’dan S-400 açıklaması: Tamamlanmış bir anlaşma

birgun.net -
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemi anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Devamını Oku

“Bayramda ikram edilen lokumun fiyatı yüzde 50 arttı”

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de, elinde bayramlık çikolata...
Devamını Oku

May’den Brexit belgesi için milletvekillerine inceleme süresi

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin onayına sunulan Brexit anlaşması tasarısının, milletvekillerine yeterli...
Devamını Oku

Mehmet Selim Kiraz davasında sanıklara ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

birgun.net -
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili davada sanıklara istenen ceza...
Devamını Oku

Gezi’nin 6. yılı şarkılarla kutlanacak

birgun.net -
Taksim Dayanışması, 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşen Gezi direnişinin yaklaşan 6. yıldönümünü...
Devamını Oku

ABD’de kadınlar kürtaj yasaklarını protesto ediyor

birgun.net -
ABD'deki muhafazakar eyaletlerde kürtajı yasaklayan yasaların kabul edilmeye başlanmasının ardından ülke çapında...
Devamını Oku

Meclis’e girmeye çalışırken ‘DHKP-C üyeliği’ iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

birgun.net -
TBMM ziyaretçi kabul salonuna giren ve DHKP-C üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına...
Devamını Oku

Turan Hançerli’ye yaşam boyu başarı ödülü

birgun.net -
Mood Dergisi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Mood Ödülleri sahiplerini buldu.
Devamını Oku

CHP, mahkemenin ‘Süleyman Soylu’ kararını AYM’ye taşıyor

birgun.net -
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na asker cenazesindeki saldırıya açıklamalarıyla...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi