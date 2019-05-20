Sultanahmet Camisi’nde restorasyon yaparken camları kırdılar

Sultanahmet Camisi restorasyon çalışmalarında dışlık pencereler, içlerinden çelik iskele çubukları geçirilmesi için kırıldı.

Evrensel‘in haberine göre, 400 yıllık Sultanahmet Camisi’nin konservasyon ve restorasyon çalışmaları kapsamında dış cephedeki pencerelerin içlerinden metal çubuklar geçirilmesi için kırılması tepki çekti.

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olan ve çinileri dolayısıyla “Mavi Cami/Blue Mosque” diye anılan Sultanahmet Camisi, yıllar içinde birçok kez restore edildi. 1617’de ibadete açılan caminin “en kapsamlı restorasyonu” ise 6 Temmuz 2017’de başladı. 22 aydır süren çalışmalar sırasında caminin avlu duvarının etrafına da çelik iskeleler kuruldu.

İskele kurulurken dışlık pencerelerin içlerinden metal çubuklar geçirilmesi için kırılması tepkiye neden oldu. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “Daha dikkatli çalışmayı gerektiren bir restorasyon” vurgusu yaptı.

Sarı, ayrıca Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü olarak 58 projeyi yürüttüklerini ve bunların 32’sinin restorasyon-uygulama işi olduğunu belirtmişti.