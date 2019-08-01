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01.08.2019
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Sultangazi’de İETT otobüsü minibüse çarptı: 1’i ağır, 6 yaralı

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Sultangazi’de sabah saatlerinde içinde 5 yolcusu bulunan servis minibüsüne arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Savrulan servis aracı bariyerlere çarparken İETT otobüsü ise yaklaşık 300 metre ileride durabildi. Kaza sonrası araçta sıkışan minibüs sürücüsü ve 5 yolcusu yaralandı. 

1’İ AĞIR, 6 YARALI

Olay Sultangazi, Habibler yolu Arnavutköy istikametinde sabah saat 06:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 LBK 351 plakalı servis aracı sürücüsü Muzaffer Bakar Sultangazi Habibler yolunda Malkoçoğlu Mahallesi mevkiine geldiği esnada gireceği sapağı karıştırdı. İçinde yolcusu bulunmayan aynı yönde ilerleyen ve arkadan gelen 34 TP 6163 plakalı İETT yolcu otobüsünü kullanan Ramazan Çalış ise duramayarak önündeki servis aracına arkadan çarptı. Savrulan servis minibüsü bariyerlere çarparken İETT otobüsü ise yaklaşık 300 metre ileride durabildi.  Kaza sonrası servis aracında bulunan Muhammed Özsoy, Ali Rıza Kuşku, Furkan Uslu, Haydar Holivar ve Abdullah Doğan isimli yolcular yaralanırken, sürücü Muzaffer Bakar ise araçta sıkıştı. 

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kaza Sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Servis aracında sıkışan Muzaffer Bakar ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri Bakar’ı kurtarma çalışması yaparken sağlık ekiplerinin de sürücüye müdahale ettiği görüldü. Sağlık ekipleri Bakar’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Bakar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinde önlem alarak çalışma yaptı. Kazaya karışan servis aracı ve belediye otobüsü çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

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