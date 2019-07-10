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10.07.2019
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Sultangazi’de yarı çıplak balkondan sarkan adamı itfaiye kurtardı

birgun.net birgun.net

Sultangazi’de gasptan kaçan kişi, yarı çıplak halde beşinci kattaki dairenin balkonundan sarkarak yardım bekledi.

Zeytinburnu’nda yaşayan bir kişi, iddiaya göre internette tanıştığı kişiyle birlikte olmak için anlaştı. Tanıştığı kişinin Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki evine giden bu kişi, evin başka odasından çıkan ve tanıştığı kişinin arkadaşları olduğu öğrenilen 2 kişi tarafından dövüldü. Evdekilerin parasını alarak, zorla senet imzalatmak istediği öne süren kişi yarı çıplak halde 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı.

Yarı çıplak bir halde balkondan sarkan kişi, ‘yardım edin’ diye bağırmaya başladı. Evin bulunduğu caddeden geçenler, yarı çıplak adamı görünce kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan 3 erkek ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzattıkları merdivenle pencerede asılı kalan adamı kurtardı. Aşağıya indirilen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DÖVÜP PARAMI ALDILAR

Polis merkezine götürülen adam burada verdiği ifadesinde, “İnternette tanıştığım kişi birkaç gün süren yazışmaların ardından Sultangazi’deki eve davet etti. Eve geldiğimde tanıştığım kişinin yanı sıra yan odadan tanımadığım 2 kişi çıktı. 3 kişi beni dövüp paramı aldı. Zorla senet imzalatmak istedikleri sırada balkona çıkarak yardım istedim. Bana zarar vereceklerinden korktuğum için de aşağıya sarktım” dediği öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri ararken görgü tanıkları 5 katlı binadan sarkan kişiyi görünce polis ve itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

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