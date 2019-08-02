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02.08.2019
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Süper Kupa finalinin hakemi Frappart

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İngiltere Premier Ligi ekipleri Liverpool ve Chelsea arasında İstanbul’da oynanacak UEFA Süper Kupa maçını, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır olacak.

UEFA’dan yapılan açıklamada, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasını kazanan Chelsea arasında Vodafone Park’ta 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Süper Kupa maçında, Fransız Stephanie Frappart’ın görev alacağı bildirildi.

Frappart, UEFA’nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvasında düdük çalacak ilk kadın hakem olacak. 35 yaşındaki Frappart, geçen ay FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde ABD ile Hollanda arasında oynanan mücadeleyi yönetti. Geçen sezon Amiens-Strasbourg mücadelesinde görev alarak Fransa 1’inci Ligi’nde maça çıkan ilk kadın hakem unvanını da elde eden Stephanie Frappart’ın yardımcılıklarını ise vatandaşı Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti’nden Michelle O’Neal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın üstleneceği belirtildi.

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