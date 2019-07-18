Süper Lig’de fikstür çekildi

Süper Lig’de, ‘Dozer’ lakaplı Trabzonspor’un efsane futbolcusu Cemil Usta’nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilen fikstür çekimine göre sezonun ilk haftasının programı şöyle:



>> Sivasspor – Beşiktaş

>> Fenerbahçe – Gazişehir Gaziantep

>> Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir

>> Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor

>> Kasımpaşa – Trabzonspor

>> İstikbal Mobilya Kayserispor – Aytemiz Alanyaspor

<> Konyaspor – MKE Ankaragücü

>> Yukatel Denizlispor – Galatasaray



DERBİ TARİHLERİ

Sezonun 3. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor, 6. hafta Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe, 9. hafta Beşiktaş-Galatasaray, 13. hafta Trabzonspor – Galatasaray ve 16. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri oynanacak.

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İLK YARININ MAÇ PROGRAMI

Fikstür çekimine göre Süper Lig’de ilk yarının maç programı şöyle:



1. HAFTA



Sivasspor-Beşiktaş



Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep



Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir



Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor



Kasımpaşa-Trabzonspor



İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor



Konyaspor-MKE Ankaragücü



Yukatel Denizlispor-Galatasaray



Göztepe-Antalyaspor



2. HAFTA



Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği



Galatasaray-Konyaspor



MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor



Alanyaspor-Kasımpaşa



Medipol Başakşehir-Fenerbahçe



Çaykur Rizespor-Sivasspor



Beşiktaş-Göztepe



Trabzonspor-Yeni Malatyaspor



Antalyaspor-Yukatel Denizlispor



3. HAFTA



Göztepe-Yukatel Denizlispor



Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir



Kasımpaşa-MKE Ankaragücü



Sivasspor-Gazişehir Gaziantep



Fenerbahçe-Trabzonspor



Yeni Malatyaspor-Alanyaspor



Konyaspor-Antalyaspor



Beşiktaş-Çaykur Rizespor



İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray



4. HAFTA



Alanyaspor-Fenerbahçe



Medipol Başakşehir-Sivasspor



Yukatel Denizlispor-Konyaspor



MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor



Trabzonspor-Gençlerbirliği



Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş



Çaykur Rizespor-Göztepe



Galatasaray-Kasımpaşa



Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

5. HAFTA



Sivasspor-Trabzonspor



Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep



Beşiktaş-Medipol Başakşehir



Göztepe-Konyaspor



Gençlerbirliği-Alanyaspor



Fenerbahçe-MKE Ankaragücü



Yeni Malatyaspor-Galatasaray



Kasımpaşa-Antalyaspor



İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor



6. HAFTA



Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor



Gazişehir Gaziantep-Göztepe



Antalyaspor-Yeni Malatyaspor



MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği



Alanyaspor-Sivasspor



Trabzonspor-Beşiktaş



Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor



Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa



Galatasaray-Fenerbahçe



7. HAFTA



Sivasspor-MKE Ankaragücü



Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor



Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir



Gençlerbirliği-Galatasaray



Fenerbahçe-Antalyaspor



Kasımpaşa-Konyaspor



Çaykur Rizespor-Trabzonspor



Beşiktaş-Alanyaspor



Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor



8. HAFTA



Antalyaspor-Gençlerbirliği



Alanyaspor-Çaykur Rizespor



Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe



MKE Ankaragücü-Beşiktaş



Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep



Medipol Başakşehir-Göztepe



İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa



Konyaspor-Yeni Malatyaspor



Galatasaray-Sivasspor



9. HAFTA



Fenerbahçe-Konyaspor



Medipol Başakşehir-Trabzonspor



Beşiktaş-Galatasaray



Sivasspor-Antalyaspor



Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor



Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor



Gazişehir Gaziantep-Alanyaspor



Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü



Göztepe-Kasımpaşa



10. HAFTA



Konyaspor-Gençlerbirliği



Galatasaray-Çaykur Rizespor



Antalyaspor-Beşiktaş



MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep



Alanyaspor-Medipol Başakşehir



Trabzonspor-Göztepe



Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor



İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe



Yukatel Denizlispor-Sivasspor



11. HAFTA



Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü



Gazişehir Gaziantep-Galatasaray



Göztepe-Yeni Malatyaspor



Sivasspor-Konyaspor



Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor



Fenerbahçe-Kasımpaşa



Trabzonspor-Alanyaspor



Çaykur Rizespor-Antalyaspor



Beşiktaş-Yukatel Denizlispor



12. HAFTA



Kasımpaşa-Gençlerbirliği



Konyaspor-Beşiktaş



Galatasaray-Medipol Başakşehir



Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep



MKE Ankaragücü-Trabzonspor



Alanyaspor-Göztepe



Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe



İstikbal Mobilya Kayserispor-Sivasspor



Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor



13. HAFTA



Sivasspor-Kasımpaşa



Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor



Çaykur Rizespor-Konyaspor



Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor



Alanyaspor-MKE Ankaragücü



Trabzonspor-Galatasaray



Medipol Başakşehir-Antalyaspor



Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor



Göztepe-Fenerbahçe



14. HAFTA



Fenerbahçe-Gençlerbirliği



Yeni Malatyaspor-Sivasspor



Galatasaray-Alanyaspor



Antalyaspor-Trabzonspor



MKE Ankaragücü-Göztepe



Kasımpaşa-Beşiktaş



İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor



Konyaspor-Gazişehir Gaziantep



Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir



15. HAFTA



Sivasspor-Fenerbahçe



Trabzonspor-Yukatel Denizlispor



Çaykur Rizespor-Kasımpaşa



Gençlerbirliği-Göztepe



Alanyaspor-Antalyaspor



Medipol Başakşehir-Konyaspor



Gazişehir Gaziantep-İstikbal Mobilya Kayserispor



Beşiktaş-Yeni Malatyaspor



Galatasaray-MKE Ankaragücü



16. HAFTA



Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor



Konyaspor-Trabzonspor



Göztepe-Galatasaray



Antalyaspor-MKE Ankaragücü



Gençlerbirliği-Sivasspor



Fenerbahçe-Beşiktaş



Kasımpaşa-Gazişehir Gaziantep



İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir



Yukatel Denizlispor-Alanyaspor



17. HAFTA



Sivasspor-Göztepe



Medipol Başakşehir-Kasımpaşa



Beşiktaş-Gençlerbirliği



MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor



Alanyaspor-Konyaspor



Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor



Gazişehir Gaziantep-Yeni Malatyaspor



Çaykur Rizespor-Fenerbahçe



Galatasaray-Antalyaspor

SEZON 17 MAYIS 2020’DE SONA ERECEK

Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos’ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020’de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020’de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.