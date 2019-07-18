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18.07.2019
Anasayfa SPOR Süper Lig'de fikstür çekildi

Süper Lig’de fikstür çekildi

birgun.net birgun.net

Süper Lig’de, ‘Dozer’ lakaplı Trabzonspor’un efsane futbolcusu Cemil Usta’nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilen fikstür çekimine göre sezonun ilk haftasının programı şöyle:

>> Sivasspor – Beşiktaş
>> Fenerbahçe – Gazişehir Gaziantep
>> Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir 
>> Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor
>> Kasımpaşa – Trabzonspor
>> İstikbal Mobilya Kayserispor – Aytemiz Alanyaspor
<> Konyaspor – MKE Ankaragücü
>> Yukatel Denizlispor – Galatasaray

DERBİ TARİHLERİ

Sezonun 3. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor, 6. hafta Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe, 9. hafta Beşiktaş-Galatasaray, 13. hafta Trabzonspor – Galatasaray ve 16. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri oynanacak.

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İLK YARININ MAÇ PROGRAMI

Fikstür çekimine göre Süper Lig’de ilk yarının maç programı şöyle:

1. HAFTA

Sivasspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Trabzonspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor

Konyaspor-MKE Ankaragücü

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Göztepe-Antalyaspor

2. HAFTA

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği

Galatasaray-Konyaspor

MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor

Alanyaspor-Kasımpaşa

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

Çaykur Rizespor-Sivasspor

Beşiktaş-Göztepe

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

Antalyaspor-Yukatel Denizlispor

3. HAFTA

Göztepe-Yukatel Denizlispor

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Sivasspor-Gazişehir Gaziantep

Fenerbahçe-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor

Konyaspor-Antalyaspor

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray

4. HAFTA

Alanyaspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Sivasspor

Yukatel Denizlispor-Konyaspor

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Göztepe

Galatasaray-Kasımpaşa

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

5. HAFTA

Sivasspor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep

Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Göztepe-Konyaspor

Gençlerbirliği-Alanyaspor

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Kasımpaşa-Antalyaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor

6. HAFTA

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

Gazişehir Gaziantep-Göztepe

Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

Alanyaspor-Sivasspor

Trabzonspor-Beşiktaş

Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa

Galatasaray-Fenerbahçe

7. HAFTA

Sivasspor-MKE Ankaragücü

Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor

Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Galatasaray

Fenerbahçe-Antalyaspor

Kasımpaşa-Konyaspor

Çaykur Rizespor-Trabzonspor

Beşiktaş-Alanyaspor

Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor

8. HAFTA

Antalyaspor-Gençlerbirliği

Alanyaspor-Çaykur Rizespor

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Trabzonspor-Gazişehir Gaziantep

Medipol Başakşehir-Göztepe

İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa

Konyaspor-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Sivasspor

9. HAFTA

Fenerbahçe-Konyaspor

Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Beşiktaş-Galatasaray

Sivasspor-Antalyaspor

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor

Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Gazişehir Gaziantep-Alanyaspor

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

Göztepe-Kasımpaşa

10. HAFTA

Konyaspor-Gençlerbirliği

Galatasaray-Çaykur Rizespor

Antalyaspor-Beşiktaş

MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep

Alanyaspor-Medipol Başakşehir

Trabzonspor-Göztepe

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe

Yukatel Denizlispor-Sivasspor

11. HAFTA

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

Gazişehir Gaziantep-Galatasaray

Göztepe-Yeni Malatyaspor

Sivasspor-Konyaspor

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Trabzonspor-Alanyaspor

Çaykur Rizespor-Antalyaspor

Beşiktaş-Yukatel Denizlispor

12. HAFTA

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Konyaspor-Beşiktaş

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Antalyaspor-Gazişehir Gaziantep

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Alanyaspor-Göztepe

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

İstikbal Mobilya Kayserispor-Sivasspor

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor

13. HAFTA

Sivasspor-Kasımpaşa

Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor

Çaykur Rizespor-Konyaspor

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor

Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Trabzonspor-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Antalyaspor

Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor

Göztepe-Fenerbahçe

14. HAFTA

Fenerbahçe-Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor-Sivasspor

Galatasaray-Alanyaspor

Antalyaspor-Trabzonspor

MKE Ankaragücü-Göztepe

Kasımpaşa-Beşiktaş

İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor

Konyaspor-Gazişehir Gaziantep

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir

15. HAFTA

Sivasspor-Fenerbahçe

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Gençlerbirliği-Göztepe

Alanyaspor-Antalyaspor

Medipol Başakşehir-Konyaspor

Gazişehir Gaziantep-İstikbal Mobilya Kayserispor

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-MKE Ankaragücü

16. HAFTA

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

Konyaspor-Trabzonspor

Göztepe-Galatasaray

Antalyaspor-MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği-Sivasspor

Fenerbahçe-Beşiktaş

Kasımpaşa-Gazişehir Gaziantep

İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir

Yukatel Denizlispor-Alanyaspor

17. HAFTA

Sivasspor-Göztepe

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

Beşiktaş-Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor

Alanyaspor-Konyaspor

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Gazişehir Gaziantep-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Galatasaray-Antalyaspor

SEZON 17 MAYIS 2020’DE SONA ERECEK

Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos’ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020’de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020’de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

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