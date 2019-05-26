Süper Lig’de küme düşen takımlar açıklandı

2018/2019 sezonunda Süper Lig’e veda eden son iki takım belli oldu. Akhisarspor’un ardından Bursaspor ve Erzurumspor da lige veda etti.

Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bursaspor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Yeşil beyazlılar ligi 37 puanla 16.sırada tamamladı.

Göztepe ise kendi sahasında Ankaragücü ile karşılaştığı maçta 2-1 galip gelerek avantajı kaçırmadı. Bu sonuçların ardından Göztepe’nin 38 puanla 15.sırada kaldığı lige 1 puan gerisindeki Bursaspor veda etmiş oldu.

Maçı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Erzurumspor ise amacını gerçekleştiremedi. Takım, deplasmanda Kayserispor’u 2-0 mağlup etmesine rağmen Göztepe ve Bursaspor’un kazanmasıyla 35 puanla 17.sırada Süper Lig’e veda etti.