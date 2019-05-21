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22.05.2019
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Süper Lig’de son haftanın programı açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’de 34’üncü haftanın programını açıkladı.

Ligin 33’üncü haftasında Medipol Başakşehir’i yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, son hafta karşılaşmasında 24 Mayıs Cuma günü saat 21.00’de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Son haftanın programı şu şekilde:

24 Mayıs Cuma

18.00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor

21.00 Çaykur Rizespor – Trabzonspor

21.00 Beşiktaş – Kasımpaşa

21.00 Demir Grup Sivasspor – Galatasaray

25 Mayıs Cumartesi

19.00 Atiker Konyaspor – Akhisarspor

26 Mayıs Pazar

19.00 Göztepe – MKE Ankaragücü

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Bursaspor

19.00 Fenerbahçe – Antalyaspor

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