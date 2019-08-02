Süper Lig’de yayıncı kuruluş krizi sona erdi: BeIN Sports’la 3 yıl daha anlaşmaya varıldı

Süper Lig’de yayıncı kuruluş ile yaşanan kriz sona erdi. TFF, Kulüpler ve beIN Sports 3 yıl daha anlaşmaya vardı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports’la yaşanan anlaşma krizi sonrası Kulüpler Birliği Vakfı’nın konuya ilişkin toplantı yaptığı öğrenilmişti.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Liglerin ertelenmesi söz konusu değil. İnanıyorum ki, yolumuza beIN Sports ile devam edeceğiz” demişti.

Kulüpler Birliği, toplantı sonrası yayıncı kuruluşla görüşme yetkisini TFF’ye devretmişti.