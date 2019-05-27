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27.05.2019
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Süper Lig’e yükselme mücadelesinde heyecan dorukta

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off mücadelesinde büyük heyecana sahne olan yarı final rövanş maçlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu

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Spor Toto 1. Lig’den Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı play-off mücadelesinde, büyük heyecana sahne olan yarı final rövanş maçlarının ardından Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep finale yükseldi.

Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği’nden sonra Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı 1. Lig play-off maçlarında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep heyecan dolu yarı final maçlarının ardından final vizesi aldı.

Uzatmada Hatayspor güldü

Play-off yarı final ilk maçında Adana’da golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın rövanşında Hatayspor ile Adana Demirspor arasındaki müsabakanın son bölümleri finalist takımı belirledi.

Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan Adana Demirspor, 90+3. dakikada Adil Demirbağ’ın golüyle 2-2 eşitliği yakaladı. Ancak 90+7. dakikada Mirkan Aydın’la bir gol daha bulan Hatayspor, müsabakayı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Penaltı vuruşlarında Gazişehir Gaziantep kazandı

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ilk maçta Gazişehir Gaziantep’e 2-0 kaybeden Osmanlıspor, Ankara’da normal süresi ve uzatma bölümü 2-0 üstünlüğüyle biten müsabakayı penaltı atışlarına taşıdı. Penaltı atışları sonucunda rakibine 9-8 üstünlük kuran Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor’un rakibi oldu.

Hatayspor ilk kez finalde

Daha önce 1993-1994 sezonunda play-off oynayan ve Adana Demirspor’a 1-0 yenilen Hatayspor, 25 yıl sonra bu karşılaşmanın rövanşını aldı. İlk kez play-off finalinde mücadele edecek Hatayspor ilk kez Süper Lig’e yükselmek için Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.

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2011-2012’de TFF 3. Lig’den 2. Lig’e yükselen, geçen yıl da Spor Toto 1. Lig vizesi alan Hatayspor, Süper Lig’e çok yaklaştı.

Gazişehir Gaziantep’in 3. finali

Play-off’ta 4. kez mücadele eden Gazişehir Gaziantep, ilk olarak 1999-2000’de yer aldığı organizasyonda Çaykur Rizespor’u geçemedi. 2010-2011’de ve geçen sezon play-off finaline kadar yükselen Gaziantep temsilcisi, Orduspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a yenilerek Süper Lig vizesi alamadı.

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un başında Gazişehir Gaziantep’i geçerek Süper Lig’e yükselen Mehmet Altıparmak, bu sezon da Gazişehir Gaziantep’le aynı başarıyı yakalamak için uğraşacak.

Mehmet Altıparmak’ın ekibi Süper Lig’e yükseldiği takdirde tecrübeli teknik adam bu sezon Gençlerbirliği ile Süper Lig coşkusu yaşayan İbrahim Üzülmez gibi çalıştırdığı takımı üst üste Süper Lig’e çıkaran çalıştırıcı unvanını elde edecek.

Daha önce İbrahim Üzülmez’in yanı sıra Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural ve Metin Diyadin art arda Süper Lig coşkusu yaşamıştı.

Final İstanbul’da

Daha önce Süper Lig’de yer almayan iki ekibin karşılaşacağı müsabaka 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.45’te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.

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