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03.07.2019
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Süperkıta Orkestras

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300 milyon yıl önce birleşen kıtaların oluşturduğu süperkıta Pangea 175 milyon yıl önce şimdiki -geçici- hale gelmek üzere ayrışmaya başlamış. Gezegenimizdeki dördüncü süperkıtaymış. Yaklaşan kıtalar 200 milyon yıl sonra yine birleşecekmiş. Yaşasın bilim!

Pangean Orchestra adını o süperkıtadan almış. Çeşitli kültürlerden katılan müzisyenlerden oluşkun. İsim babası aynı zamanda kurucusu: Colin O’Donohoe. (Bkz: www.worldmaestro. com) Bu İrlanda kökenli Amerikalı Dünyadaş Antalya’mıza yerleşmiş, üç yıl önce. Türkçesi iyi. Ortak dostumuz Dr. Murat Kemaloğlu tanıştırdı, sağ olsun. “Belki birlikte bir şeyler yaratırsınız,” diyerek. Nitekim başladık.

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7 Tem Pazar TSİ 05.00 Arizona’da konser verecekler. Çanakkale Türküsü ile bir Anzak “türküsü” de icra edilecek. Bizim türkünün İngilizcesi bize pek iyi gelmedi; farklı bir İngilizce güfte hazırladım. Canlı yayında –ya da sonra- izlenebilir. Facebook’ta Pangean Orchestra’ya uğrayın lütfen, bilgi alırsınız.

Pangean Orchestra Türkiye’de de konserler verse? Davete icabet ederler.

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