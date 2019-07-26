Şüpheler Meclis gündeminde: Kazı Kazan’da kazanan kim?

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, son dönemde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen şans oyunlarına ilişkin şüpheleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a verdiği önergeyle TBMM gündemine taşıdı.

Birbirine benzer numaraların üst üste denk gelmesi, ikramiyelerin aynı şehir ve ilçe merkezlerine çıkması gibi benzerliklerin kamuoyunda soru işaretlerine neden olduğuna dikkat çeken Aydın, sosyal medyada paylaşılan çekilişlere ilişkin bazı görüntülerin de şans oyunlarını şaibeli hale getirdiğini söyledi. Aydın, “Milli Piyango İdaresi’nce piyasaya dağıtılan oyunlardan biri de ‘Kazı Kazan’ kartlarıdır. Kamuoyunda ‘Kazı Kazan’ adlı verilen oyunda matematiksel olarak ikramiye çıkma olasılığı konusunda kimse fikir sahibi değildir. Oyun şeffaflık ilkesinden uzaktır” dedi.

Aydın, Bakan Albayrak’a şu soruları yöneltti: