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27.07.2019
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Şüpheler Meclis gündeminde: Kazı Kazan’da kazanan kim?

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CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, son dönemde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen şans oyunlarına ilişkin şüpheleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a verdiği önergeyle TBMM gündemine taşıdı.

Birbirine benzer numaraların üst üste denk gelmesi, ikramiyelerin aynı şehir ve ilçe merkezlerine çıkması gibi benzerliklerin kamuoyunda soru işaretlerine neden olduğuna dikkat çeken Aydın, sosyal medyada paylaşılan çekilişlere ilişkin bazı görüntülerin de şans oyunlarını şaibeli hale getirdiğini söyledi. Aydın, “Milli Piyango İdaresi’nce piyasaya dağıtılan oyunlardan biri de ‘Kazı Kazan’ kartlarıdır. Kamuoyunda ‘Kazı Kazan’ adlı verilen oyunda matematiksel olarak ikramiye çıkma olasılığı konusunda kimse fikir sahibi değildir. Oyun şeffaflık ilkesinden uzaktır” dedi.

Aydın, Bakan Albayrak’a şu soruları yöneltti:

  • Milli Piyango İdaresi’nce bastırılıp dağıtılan ‘Kazı Kazan” oyununun patenti hangi ülke ve hangi şirkete aittir?
  • Kartların her basımında söz konusu şirkete ne kadar telif hakkı ödenmektedir?
  • Kartların Hindistan’da basıldığı iddia edilmektedir? Bu iddia doğru mudur?
  • Neden Türkiye’de basılmamaktadır?
  • Kazı Kazan kartları hangi periyotlarla basılmaktadır?
  • Her basımda kaç bin adet kart vardır?
  • Basılan kartlarda içinde ikramiye olan kart sayısı ne kadardır?
  • Söz konusu oyunda matematiksel olarak bir kişiye ikramiye çıkma olasılığı nedir?
  • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2018-2019 yılı arasında ‘Kazı Kazan’ oyunundan ne kadar kazanç elde etmiştir? Bu kazancın ne kadar ikramiye olarak dağıtılmıştır?
  • 8. Bir yıllık kazancın ne kadarı telif hakkı ve basım maliyeti olarak yabancı şirketlere ödenmiştir?

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