Şüpheli çocuk ölümlerini araştırma komisyonu kuruluyor

Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümü ve şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere meclis araştırma komisyonu kurulacak.

TBMM Genel Kurulunda, “Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oybirliğiyle kabul edildi.

Daha önce HDP tarafından verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.