23.1 C
Istanbul
16.07.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu

birgun.net birgun.net
Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, iklim krizine karşı da çözümler arayacak. Küresel ısıtmaya karşı çocukların yaptığı eylemler dikkat çekiciydi.

Kardelen TATAR

Yurdun farklı bölgesinden belediyeler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri için bir araya geldi. Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan 21 belediye, yerellerin küresel ölçekli gündemlerle bağ kurması ve bu sayede iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik ve kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi konularını tartıştı. Etkinlik sonucunda belediyeler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için ortak çalışma kararı aldı ve “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı”nı kurdu. Ağın ilk sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde 2 gün boyunca katılımcılar, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi’ konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan sunumlar ve atölye çalışmalarıyla tamamlanan eğitimin ilk sonucu, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı oldu. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü’ne imza atmış belediyelerin; iletişim, paylaşım ve işbirliğini içeren ve Türkiye’de alanında bir ilk olan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, katılımcıların ortak çağrısıyla kuruldu.

Sekreterya İzmir Büyükşehir Belediyesi

Ağın ilk sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, ağa dahil olan belediyeler, iş birliklerini daha ileriye taşıyacaklarını ilan etti.

İlginizi çekebilir:  Yandaş derneklere yardım: Kamu zararı

Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Gürsu Belediyesi, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Zonguldak Çaycuma Belediyesi, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, Kars Belediyesi, Rize Fındıklı Belediyesi, Muğla Fethiye Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, Denizli Acıpayam Belediyesi, Siirt Belediyesi, Giresun Espiye Belediyesi, İstanbul Avcılar Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve İstanbul Maltepe Belediyesi’nden oluşuyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,409AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’ye yaptırımlar için CAATSA kapsamındaki bütün seçenekler değerlendiriliyor

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma...
Devamını Oku

AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi

birgun.net -
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der...
Devamını Oku

SBF Dekanlığı fanzini ‘bildiri’ kabul ederek öğrenciye ‘izinsiz bildiri’ cezası verdi

birgun.net -
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, bir öğrenciye Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye öğrencilerinin Nisan...
Devamını Oku

KESK İzmir Şubeler Platformu: Haklarımızın peşkeş çekilmesini hep beraber engelleyelim

birgun.net -
ARDA ÖZARDAKamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikaların...
Devamını Oku

Trump: Türkiye Patriot sistemi istedi ama biz satmadık, mesele çok karışık

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye 100'den fazla F-35 siparişi verdi ama artık...
Devamını Oku

Fenerbahçe’den ayrılan isimler belli oldu

birgun.net -
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a giden isimler belli oldu.
Devamını Oku

Lüks harcamalarıyla gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı istifa etti

birgun.net -
Lüks harcamalarıyla gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, aşırı harcamalarıyla...
Devamını Oku

İngiltere’den Assange açıklaması

birgun.net -
İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Ducan, Wikileaks'in kurucusu Julian...
Devamını Oku

Benzin ve motorine zam

birgun.net -
Motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 20 kuruş zam...
Devamını Oku

Milli Piyango’dan ’70 milyon liralık ikramiyenin talihlisi’ açıklaması

birgun.net -
Milli Piyango İdaresi, 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi