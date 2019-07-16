Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu

Kardelen TATAR

Yurdun farklı bölgesinden belediyeler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri için bir araya geldi. Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan 21 belediye, yerellerin küresel ölçekli gündemlerle bağ kurması ve bu sayede iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik ve kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi konularını tartıştı. Etkinlik sonucunda belediyeler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için ortak çalışma kararı aldı ve “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı”nı kurdu. Ağın ilk sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde 2 gün boyunca katılımcılar, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi’ konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan sunumlar ve atölye çalışmalarıyla tamamlanan eğitimin ilk sonucu, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı oldu. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü’ne imza atmış belediyelerin; iletişim, paylaşım ve işbirliğini içeren ve Türkiye’de alanında bir ilk olan Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, katılımcıların ortak çağrısıyla kuruldu.

Sekreterya İzmir Büyükşehir Belediyesi

Ağın ilk sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenirken, ağa dahil olan belediyeler, iş birliklerini daha ileriye taşıyacaklarını ilan etti.

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Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı, Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Gürsu Belediyesi, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Zonguldak Çaycuma Belediyesi, İstanbul Sultanbeyli Belediyesi, Kars Belediyesi, Rize Fındıklı Belediyesi, Muğla Fethiye Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, Denizli Acıpayam Belediyesi, Siirt Belediyesi, Giresun Espiye Belediyesi, İstanbul Avcılar Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi ve İstanbul Maltepe Belediyesi’nden oluşuyor.