Süreyya Berfe’den Dünya Şiir Günü Bildirisi

2019 PEN Türkiye Şiir ödülünün kazanan şair Süreyya Berfe, PEN Türkiye için Dünya Şiir Günü Bildirisi yazdı.

“Belki de ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır” diyen Berfe’nin Dünya Şiir Günü Bildirisi şöyle:

Aklıma gelmezdi

Şiir Günü göreceğim.

Şiir Günü Bildirisi yazacağım hiç gelmezdi.

Oldu.

Şiir böyle bir bela işte,

insanın başına geliverir.

Yorgo Seferis, Saint John Perse, Turgut Uyar

sanki hiç yaşamadılar,

hiç şiir yazmadılar.

Başkaları da var tabii.

Ne mutlu bana PEN’den ödül aldım.

Her zaman genç olmaya çalışacağım.

“Gümüş koktu azalan sigaralar

bana bir yolculuk ısmarla.”

Yeryüzünde şiirden başka yalnız var mıdır acaba?

İstediğiniz kadar dünyada da kâinatta da şiir günü yapalım

yalnızlığını gideremeyiz.

Belki de ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır.

Dünya Şiir Günü’nüz kutlu olsun…