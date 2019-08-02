Suriye: ABD ve Türkiye, Suriye’yle ilgili görüşme hakkına sahip değil, bu müstehcen ve uluslararası hukuka aykırı

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Dr. Beşar Caferi, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılan Astana görüşmeleri sonrası basın toplantısı düzenledi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA‘nın haberine göre, Caferi düzenlediği basın toplantısında, sonuç bildirgesinin somut bir şekilde fiile dönüşmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin Astana beyanı ile Soçi ittifakını uygulama sorumluluğunu üstlendiğini ancak bunu uygulamadığını gördüklerini belirten Caferi, Türk kuvvetlerinin Suriye toprakları dahilinde 10 bin askerini bulundurduğunu ve Türk tarafının 166 tank geçirdiğine dikkat çekti.

“Türk tarafı Suriye topraklarına büyük askeri güç göndermekle Astana ittifakını ihlal ediyor” diyen Caferi, Türk otoritelerinin Suriyelilere Türk kimliği ve okullarda Türk dilini dayattığını ve Ayn Dara’daki eserleri çaldığını öne sürdü.

Caferi, 2254 sayılı BM kararının Suriye krizinin çözümü için merci bir karar olduğunu ve batılı ülkelerin bu kararın uygulanmasını engellediğini ifade ederek, “Suriye’de üretilen bir dünya terörizm projesi bulunuyor. İdlib’e binlerce terörist getirilerek sözde ılımlı muhalefet olarak sunuluyor” dedi.

Astana ve Soçi ittifaklarını uygulaması için Türk tarafına baskı yapılması çağrısında bulunan Caferi, “Ne Amerika ne de Türkiye’nin Suriye toprağının bir santimetresi hakkında dahi görüşme hakkına sahip olmadığını, bunun müstehcen ve uluslararası kanuna aykırı olduğunu ifade etmek gerekir. ABD, IŞİD’le savaşmıyor bilakis Rakka şehrini yıkarak mayınlarla döşüyor” açıklaması yaptı.

Astana Görüşmeleri’nin 13’üncü turunun sonuç bildirgesinde, “Suriye’deki krizin tek çözümü Birleşmiş Milletler kararları ve Soçi Konferansı sonuçları esasına dayanmaktadır” denildi. Bir sonraki toplantının Ekim ayında yapılması kararlaştırıldı.