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19.06.2019
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Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

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Türkiye’nin Suriye tarafından kontrol edilen İdlib bölgesindeki gözlem noktasına saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamasının ardından, Suriye Dışişleri Bakanı ‘Ankara ile çatışma istemediklerini’ söyledi.

Sputnik’in haberine göre resmi temaslar kapsamında Çin’de bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, mevkidaşı Wang Yi ile birlikte düzenlenen ortak brifing sırasında Türkiye’ye mesaj verdi.

Muallim, “Umuyoruz ki ordumuz ve Türkiye ordusu savaşmayacak. Bu bizim ilkeli duruşumuz” dedi.

Muallim, “Savaştığımız kesim teröristler, özellikle İdlib’dekiler, ki orası da Suriye’ toprağı, ülkemizin bir parçası. Soru şu ki, Türkiye Suriye’de ne yapmak istiyor? Türkiye, Suriye toprağının bir bölümünü işgal ediyor ve Suriye’nin belli bölgelerinde askeri varlığı mevcut” diye konuştu.

Suriyeli Bakan, “(Türkiye) Nusra cephesini mi koruyor? Doğu Türkistan İslam Hareketi’nin de dahil olduğu terörist grupları mı koruyor? Bu sorular Türkiye’ye sorulmalı, gerçek amaçları ne? Biz bu terörist gruplara ve örgütlere karşı savaşıyoruz. Tüm dünya biliyor ki bizim savaştığımız bu gruplar teröristler” dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı dün yazılı bir açıklama yaparak, Suriye ordusunun İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Saldırıya ağır silahlarla karşılık verildiği açıklanmıştı.

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