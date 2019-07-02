Suriye: İsrail hava saldırıları devlet terörüdür

İsrail’in Suriye’de gerçekleştirdiği hava saldırısında toplamda 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Saldırılarla ilgili açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanlığı, “İsrailli yetkililer giderek daha fazla devlet terörüne başvuruyor” diye duyurdu.

SANA’nın haberine göre yapılan açıklamada ölenler arasında siviller de bulunduğu belirtilirken, İsrail’in “Suriye’deki krizi uzatmak için girişimlerde bulunduğu” söylendi. Şam ve Humus’a yapılan hava saldırılarında Suriye yanlısı güçler hedef alınmıştı.

YAŞAMINI YİTİRENLERDEN ALTISI SİVİL

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre yaşamını yitiren 15 kişiden 6’sı sivil, 3’üyse çocuk.

AFP’nin haberine göre İsrail ordu sözcüsü, saldırılarla ilgili resmi açıklama yapmayı kabul etmedi. Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulunarak, İsrail’in sorumluluk üstlenmesini istediği açıklandı.

Birleşmiş Milletler’e yapılan başvuruda İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı için “tehlikeli ve düşmanca” denildi. Suriye’ye karşı gerçekleştirilen hava saldırısı, BM kararlarına aykırı olarak Lübnan hava sahası ihlal edilerek yapılmıştı.